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Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2022
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Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов
Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2022
Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Виталия Ковина и Владимира Воронова, так как в течение года они не... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:11
2022-10-07T18:27
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Виталия Ковина и Владимира Воронова, так как в течение года они не получали финансирование из иностранных источников."В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Ковин Виталий Сергеевич и Воронов Владимир Владимирович", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Уточняется, что Ковин и Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.
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министерство юстиции рф (минюст россии), общество, россия, владимир воронов
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество, Россия, Владимир Воронов
18:11 07.10.2022 (обновлено: 18:27 07.10.2022)
 
Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов

Минюст исключил Виталия Ковина и Владимира Воронова из списка СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Виталия Ковина и Владимира Воронова, так как в течение года они не получали финансирование из иностранных источников.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Ковин Виталий Сергеевич и Воронов Владимир Владимирович", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что Ковин и Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.
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