https://ria.ru/20221007/inoagenty-1822333053.html

Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов

Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2022

Минюст исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Виталия Ковина и Владимира Воронова, так как в течение года они не... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:11

2022-10-07T18:11

2022-10-07T18:27

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

россия

владимир воронов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Виталия Ковина и Владимира Воронова, так как в течение года они не получали финансирование из иностранных источников."В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Ковин Виталий Сергеевич и Воронов Владимир Владимирович", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Уточняется, что Ковин и Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.

https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство юстиции рф (минюст россии), общество, россия, владимир воронов