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Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:38
2022-10-07T14:38
2022-10-07T14:50
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российской ПВО в Херсонской области за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадарные ракеты HARM, - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Харьковская область, Ми-8 АМТШ
14:38 07.10.2022 (обновлено: 14:50 07.10.2022)
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области
Минобороны: российские системы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS, "Ольху" и четыре ракеты HARM