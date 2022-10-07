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Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022

Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:38

2022-10-07T14:38

2022-10-07T14:50

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российской ПВО в Херсонской области за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадарные ракеты HARM, - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, в мире, украина, харьковская область, ми-8 амтш