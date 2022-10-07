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Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/himars-1822237014.html
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:38
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специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российской ПВО в Херсонской области за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадарные ракеты HARM, - говорится в сообщении.
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россия, в мире, украина, харьковская область, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Харьковская область, Ми-8 АМТШ
14:38 07.10.2022 (обновлено: 14:50 07.10.2022)
 
Российские системы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS в Херсонской области

Минобороны: российские системы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS, "Ольху" и четыре ракеты HARM

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российской ПВО в Херсонской области за сутки сбиты 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадарные ракеты HARM, - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаХарьковская областьМи-8 АМТШ
 
 
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