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Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом

Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом - РИА Новости, 07.10.2022

Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом

Напавшие на инкассаторов в Оренбуржье завладели служебным пистолетом, похитили деньги и скрылись, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:57

2022-10-07T14:57

2022-10-07T14:57

происшествия

ирина волк

россия

орск

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Напавшие на инкассаторов в Оренбуржье завладели служебным пистолетом, похитили деньги и скрылись, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел в Орске: трое неизвестных совершили вооруженный налет на сотрудников инкассации, которые находились в служебном автомобиле, и застрелили одного из них, отмечали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ."Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись", - уточнила Волк.По ее словам, сотрудники полиции "реализуют комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых". Введен план "Сирена", правоохранители подняты по тревоге и направлены на розыск преступников.Похищенная сумма пока неизвестна.

https://ria.ru/20220919/lombard-1817853604.html

россия

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ирина волк, россия, орск, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область