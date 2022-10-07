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Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом - РИА Новости, 07.10.2022
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Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом
Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом - РИА Новости, 07.10.2022
Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом
Напавшие на инкассаторов в Оренбуржье завладели служебным пистолетом, похитили деньги и скрылись, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:57
2022-10-07T14:57
происшествия
ирина волк
россия
орск
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Напавшие на инкассаторов в Оренбуржье завладели служебным пистолетом, похитили деньги и скрылись, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел в Орске: трое неизвестных совершили вооруженный налет на сотрудников инкассации, которые находились в служебном автомобиле, и застрелили одного из них, отмечали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ."Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись", - уточнила Волк.По ее словам, сотрудники полиции "реализуют комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых". Введен план "Сирена", правоохранители подняты по тревоге и направлены на розыск преступников.Похищенная сумма пока неизвестна.
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россия
орск
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происшествия, ирина волк, россия, орск, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область
Происшествия, Ирина Волк, Россия, Орск, Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область
14:57 07.10.2022
 
Убившие инкассатора в Оренбуржье скрылись с деньгами и пистолетом

МВД: грабители, застрелившие инкассатора в Оренбуржье, скрылись с деньгами и пистолетом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Напавшие на инкассаторов в Оренбуржье завладели служебным пистолетом, похитили деньги и скрылись, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в Орске: трое неизвестных совершили вооруженный налет на сотрудников инкассации, которые находились в служебном автомобиле, и застрелили одного из них, отмечали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.
"Нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись", - уточнила Волк.
По ее словам, сотрудники полиции "реализуют комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых". Введен план "Сирена", правоохранители подняты по тревоге и направлены на розыск преступников.
Похищенная сумма пока неизвестна.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
19 сентября, 14:00
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард
 
ПроисшествияИрина ВолкРоссияОрскСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская область
 
 
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