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В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/gorlovka-1822184338.html
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод - РИА Новости, 07.10.2022
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод
Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:14
2022-10-07T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк (днр)
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.В пятницу Приходько сообщил, что при обстреле со стороны украинских войск поврежден водовод в поселке шахты имени Н. А. Изотова."По уточненным данным, обстрелом украинских боевиков в поселке шахты имени Н. А Изотова (Никитовский район Горловки) поврежден не водовод, о чем сообщалось ранее, а газопровод, идущий параллельно водоводу", - написал он в своем Telegram-канале.В сентябре сообщалось, что после регулярных обстрелов украинскими военными инфраструктуры и жаркого лета вода в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах агломерации подается только раз в три дня, в течение двух часов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221006/obstrel-1822102018.html
https://ria.ru/20221007/donbass-1822168167.html
горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк (ДНР), Украина, Стирол
12:14 07.10.2022 (обновлено: 12:51 07.10.2022)
 
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод

В Никитовском районе Горловки при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела Горловки в Донецкой области.
Последствия обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
В пятницу Приходько сообщил, что при обстреле со стороны украинских войск поврежден водовод в поселке шахты имени Н. А. Изотова.
"По уточненным данным, обстрелом украинских боевиков в поселке шахты имени Н. А Изотова (Никитовский район Горловки) поврежден не водовод, о чем сообщалось ранее, а газопровод, идущий параллельно водоводу", - написал он в своем Telegram-канале.
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В сентябре сообщалось, что после регулярных обстрелов украинскими военными инфраструктуры и жаркого лета вода в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах агломерации подается только раз в три дня, в течение двух часов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецк (ДНР)УкраинаСтирол
 
 
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