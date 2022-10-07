https://ria.ru/20221007/gorlovka-1822184338.html
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод - РИА Новости, 07.10.2022
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод
Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:14
2022-10-07T12:14
2022-10-07T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецк (днр)
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.В пятницу Приходько сообщил, что при обстреле со стороны украинских войск поврежден водовод в поселке шахты имени Н. А. Изотова."По уточненным данным, обстрелом украинских боевиков в поселке шахты имени Н. А Изотова (Никитовский район Горловки) поврежден не водовод, о чем сообщалось ранее, а газопровод, идущий параллельно водоводу", - написал он в своем Telegram-канале.В сентябре сообщалось, что после регулярных обстрелов украинскими военными инфраструктуры и жаркого лета вода в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах агломерации подается только раз в три дня, в течение двух часов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221006/obstrel-1822102018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецк (ДНР), Украина, Стирол
12:14 07.10.2022 (обновлено: 12:51 07.10.2022)
В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод
В Никитовском районе Горловки при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод