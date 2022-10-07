https://ria.ru/20221007/gorlovka-1822184338.html

В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод

В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод - РИА Новости, 07.10.2022

В Горловке при обстрелах со стороны украинских войск поврежден газопровод

Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:14

2022-10-07T12:14

2022-10-07T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецк (днр)

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Газопровод в Никитовском районе Горловки поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.В пятницу Приходько сообщил, что при обстреле со стороны украинских войск поврежден водовод в поселке шахты имени Н. А. Изотова."По уточненным данным, обстрелом украинских боевиков в поселке шахты имени Н. А Изотова (Никитовский район Горловки) поврежден не водовод, о чем сообщалось ранее, а газопровод, идущий параллельно водоводу", - написал он в своем Telegram-канале.В сентябре сообщалось, что после регулярных обстрелов украинскими военными инфраструктуры и жаркого лета вода в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах агломерации подается только раз в три дня, в течение двух часов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221006/obstrel-1822102018.html

https://ria.ru/20221007/donbass-1822168167.html

горловка

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, горловка, донецк (днр), украина, стирол