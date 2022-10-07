18:41 07.10.2022 (обновлено: 19:27 07.10.2022)
"Что с солидарностью?" Шольца ждут неудобные вопросы от союзников
ZDF: канцлеру Германии Шольцу придется ответить на неудобные вопросы от соседей по ЕС
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением других стран ЕС на прошедшем накануне в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за проводимой в Германии энергетической политики, заявил корреспондент ZDF Андреас Кюннерт.
"Шольцу сегодня, вероятно, придется отвечать на вопросы о том, как обстоят дела с европейской солидарностью, о приверженности которой так много заявлялось. Действует ли она только в хорошие времена или в плохие все-таки тоже?" — спросил репортер.
Причиной критики стал немецкий "защитный зонтик" в 200 миллиардов евро, которые правительство Германии направило на решение энергетического кризиса, объяснил Кюннерт. В Берлине, в частности, решили обеспечить себя энергией с избытком и покупать газ по любой цене. Партнеры по ЕС опасаются, что ФРГ выйдет из нынешней тяжелой ситуации отчасти за их счет. Такую позицию высказывают Польша, страны Балтии, Италия, Испания и Португалия.
Кюннерт добавил, что у Шольца нашлись сторонники из числа европейских лидеров. Так, нидерландский премьер Марк Рютте поддержал его накануне, также журналист ожидает солидарной позиции от французского лидера Эммануэля Макрона.
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"Потому что Франция наэкономила на совершенно аналогичный "спасательный зонтик", — пояснил он.
Тем не менее Шольц оказался перед дилеммой: в Европе к нему предъявляют претензии за то, что от него требуют в Германии. При этом внутри страны не спадает недовольство граждан, требующих решить проблемы с энегоресурсами.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на топливо и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее энергоресурсов. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.