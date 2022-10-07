https://ria.ru/20221007/germaniya-1822340974.html

"Что с солидарностью?" Шольца ждут неудобные вопросы от союзников

"Что с солидарностью?" Шольца ждут неудобные вопросы от союзников - РИА Новости, 07.10.2022

"Что с солидарностью?" Шольца ждут неудобные вопросы от союзников

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением других стран ЕС на прошедшем накануне в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за проводимой в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:41

2022-10-07T18:41

2022-10-07T19:27

в мире

германия

олаф шольц

марк рютте

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением других стран ЕС на прошедшем накануне в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за проводимой в Германии энергетической политики, заявил корреспондент ZDF Андреас Кюннерт.Причиной критики стал немецкий "защитный зонтик" в 200 миллиардов евро, которые правительство Германии направило на решение энергетического кризиса, объяснил Кюннерт. В Берлине, в частности, решили обеспечить себя энергией с избытком и покупать газ по любой цене. Партнеры по ЕС опасаются, что ФРГ выйдет из нынешней тяжелой ситуации отчасти за их счет. Такую позицию высказывают Польша, страны Балтии, Италия, Испания и Португалия.Кюннерт добавил, что у Шольца нашлись сторонники из числа европейских лидеров. Так, нидерландский премьер Марк Рютте поддержал его накануне, также журналист ожидает солидарной позиции от французского лидера Эммануэля Макрона."Потому что Франция наэкономила на совершенно аналогичный "спасательный зонтик", — пояснил он.Тем не менее Шольц оказался перед дилеммой: в Европе к нему предъявляют претензии за то, что от него требуют в Германии. При этом внутри страны не спадает недовольство граждан, требующих решить проблемы с энегоресурсами.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на топливо и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее энергоресурсов. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20221006/katastrofa-1822086388.html

https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html

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в мире, германия, олаф шольц, марк рютте, эммануэль макрон, евросоюз