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В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США - РИА Новости, 07.10.2022
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В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США
В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США - РИА Новости, 07.10.2022
В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США
Германия продолжает оставаться вассалом США, несмотря на враждебные действия Вашингтона против Берлина и Москвы, сообщает Modern Diplomacy. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:59
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Германия продолжает оставаться вассалом США, несмотря на враждебные действия Вашингтона против Берлина и Москвы, сообщает Modern Diplomacy.Согласно данным сравнительного анализа антикоррупционных законов под названием "Политическая коррупция в США, Германии и России", Берлин получил 11 из 12 возможных баллов в сфере взяточничества, что выставляет его не в лучшем свете.По мнению автора, это вызвано тем, что США сформировали правительство Германии и до сих пор влияют на внутреннюю политику страны.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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германия, сша, бельгия, в мире
Германия, США, Бельгия, В мире
14:59 07.10.2022 (обновлено: 15:07 07.10.2022)
 
В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США

Modern Diplomacy: Германия стала колонией США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Германия продолжает оставаться вассалом США, несмотря на враждебные действия Вашингтона против Берлина и Москвы, сообщает Modern Diplomacy.

"Это указывает на то, что правительство Германии коррумпировано и может отказаться от собственного населения, чтобы угодить своим американским хозяевам", — пишет автор статьи.

Согласно данным сравнительного анализа антикоррупционных законов под названием "Политическая коррупция в США, Германии и России", Берлин получил 11 из 12 возможных баллов в сфере взяточничества, что выставляет его не в лучшем свете.
По мнению автора, это вызвано тем, что США сформировали правительство Германии и до сих пор влияют на внутреннюю политику страны.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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