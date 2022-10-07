https://ria.ru/20221007/germaniya-1822244245.html

В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США

В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США - РИА Новости, 07.10.2022

В Бельгии рассказали, чем Германия стала для США

Германия продолжает оставаться вассалом США, несмотря на враждебные действия Вашингтона против Берлина и Москвы, сообщает Modern Diplomacy. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:59

2022-10-07T14:59

2022-10-07T15:07

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Германия продолжает оставаться вассалом США, несмотря на враждебные действия Вашингтона против Берлина и Москвы, сообщает Modern Diplomacy.Согласно данным сравнительного анализа антикоррупционных законов под названием "Политическая коррупция в США, Германии и России", Берлин получил 11 из 12 возможных баллов в сфере взяточничества, что выставляет его не в лучшем свете.По мнению автора, это вызвано тем, что США сформировали правительство Германии и до сих пор влияют на внутреннюю политику страны.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия, сша, бельгия, в мире