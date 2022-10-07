19:21 07.10.2022 (обновлено: 20:00 07.10.2022)
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу
Шольц намерен обсудить с Норвегией и США возможность снижения цен на поставки газа в ЕС
© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище природного газа в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
ПРАГА, 7 окт — РИА Новости. Германия намерена обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслировал телеканал Phoenix.
"Также мы сегодня обсудили последующие шаги. Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе", — сказал канцлер по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза.
По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна открыта к такому диалогу.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Киева, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.