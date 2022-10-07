https://ria.ru/20221007/gaz-1822353834.html

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу - РИА Новости, 07.10.2022

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу

Германия намерена обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:21

2022-10-07T19:21

2022-10-07T20:00

олаф шольц

норвегия

германия

сша

евросоюз

экономика

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ПРАГА, 7 окт — РИА Новости. Германия намерена обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслировал телеканал Phoenix.По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна открыта к такому диалогу. В пятницу в Праге проходил неформальный саммит стран ЕС, участники которого обсуждали ситуацию на Украине и энергетический кризис.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Киева, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html

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олаф шольц, норвегия, германия, сша, евросоюз, экономика