Рейтинг@Mail.ru
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/gaz-1822353834.html
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу - РИА Новости, 07.10.2022
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу
Германия намерена обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:21
2022-10-07T20:00
олаф шольц
норвегия
германия
сша
евросоюз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_ef035250e8c38696ebf1f9ef289a4b94.jpg
ПРАГА, 7 окт — РИА Новости. Германия намерена обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслировал телеканал Phoenix.По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна открыта к такому диалогу. В пятницу в Праге проходил неформальный саммит стран ЕС, участники которого обсуждали ситуацию на Украине и энергетический кризис.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Киева, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html
норвегия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d4f3eb6ab2ceaf088f7f6eab001aaa38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, норвегия, германия, сша, евросоюз, экономика
Олаф Шольц, Норвегия, Германия, США, Евросоюз, Экономика
19:21 07.10.2022 (обновлено: 20:00 07.10.2022)
 
ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу

Шольц намерен обсудить с Норвегией и США возможность снижения цен на поставки газа в ЕС

© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище природного газа в Германии
Подземное хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 7 окт — РИА Новости. Германия намерена обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, его выступление транслировал телеканал Phoenix.

"Также мы сегодня обсудили последующие шаги. Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе", — сказал канцлер по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза.

По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна открыта к такому диалогу.
В пятницу в Праге проходил неформальный саммит стран ЕС, участники которого обсуждали ситуацию на Украине и энергетический кризис.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Киева, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:51
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ
 
Олаф ШольцНорвегияГерманияСШАЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала