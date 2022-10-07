https://ria.ru/20221007/gaz-1822341522.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.10.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в приближении закрытия пятничных торгов опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 июля, максимально теряли... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:42

2022-10-07T18:42

2022-10-07T18:56

экономика

европа

в мире

природный газ

цены

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в приближении закрытия пятничных торгов опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 июля, максимально теряли 14%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги пятницы фьючерсные контракты по индексу TTF открыли резким снижением, на отметке 1681,3 доллара за тысячу кубометров (-6,5%). В течение дня цены опускались примерно на 10%, держались вблизи 1600 долларов. Однако в приближении закрытия нарастили темпы снижения и упали ниже 1550 долларов. Минимум торгов пока составляет 1546,5 доллара за тысячу кубометров (-14%). По состоянию на 18.36 мск фьючерсы торгуются за 1564,6 доллара (-13%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1798,7 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Международные санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также по "Ямалу-Европе", прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

https://ria.ru/20221007/gaz-1822331476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, природный газ, цены