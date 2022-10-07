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В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ - РИА Новости, 07.10.2022
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В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ - РИА Новости, 07.10.2022
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ
Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:06
2022-10-07T14:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."При проведении сварочных работ при замене радиатора отопления в пятом подъезде девятиэтажного жилого дома на Чертановской улице произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.По его словам, частично повреждена стена между квартирами, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:06 07.10.2022 (обновлено: 14:12 07.10.2022)
 
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ

В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ, никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабочий со сварочным аппаратом
Рабочий со сварочным аппаратом - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рабочий со сварочным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"При проведении сварочных работ при замене радиатора отопления в пятом подъезде девятиэтажного жилого дома на Чертановской улице произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, частично повреждена стена между квартирами, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадавших нет.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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