https://ria.ru/20221007/gaz-1822224125.html
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ - РИА Новости, 07.10.2022
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ
Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:06
2022-10-07T14:06
2022-10-07T14:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754295_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_e70e83f8c5249af0325d567b503572eb.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."При проведении сварочных работ при замене радиатора отопления в пятом подъезде девятиэтажного жилого дома на Чертановской улице произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.По его словам, частично повреждена стена между квартирами, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220916/magnitogorsk-1817161675.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754295_79:0:2779:2025_1920x0_80_0_0_1510469f905da01de97c7080bfc69782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:06 07.10.2022 (обновлено: 14:12 07.10.2022)
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ
В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ, никто не пострадал