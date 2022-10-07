https://ria.ru/20221007/gaz-1822224125.html

В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ

В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ - РИА Новости, 07.10.2022

В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ

Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:06

2022-10-07T14:06

2022-10-07T14:12

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Хлопок газа произошел при проведении сварочных работ в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, повреждена стена между квартирами, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."При проведении сварочных работ при замене радиатора отопления в пятом подъезде девятиэтажного жилого дома на Чертановской улице произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.По его словам, частично повреждена стена между квартирами, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220916/magnitogorsk-1817161675.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)