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Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов - РИА Новости, 07.10.2022
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Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов
Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов - РИА Новости, 07.10.2022
Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов
Закачка газа в подземные хранилища Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:06
2022-10-07T09:06
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закачка газа в подземные хранилища Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).По состоянию на конец газовых суток 5 октября (завершились в 7.00 мск 6 октября) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,24 процентных пункта (п.п.). Всего в них около 97,39 миллиарда кубометров.По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%, а в последующие годы - не менее чем на 90%. Показатель в 80% пока не достигнут в Болгарии (77,79%), Венгрии (74,76%) и Латвии (53,13%) При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная.Газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, хотя в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре.
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европа, болгария, венгрия, газпром, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Европа, Болгария, Венгрия, Газпром, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
09:06 07.10.2022
 
Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов

GIE: Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закачка газа в подземные хранилища Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 5 октября (завершились в 7.00 мск 6 октября) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,24 процентных пункта (п.п.). Всего в них около 97,39 миллиарда кубометров.
По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%, а в последующие годы - не менее чем на 90%. Показатель в 80% пока не достигнут в Болгарии (77,79%), Венгрии (74,76%) и Латвии (53,13%) При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная.
Газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".
Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, хотя в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре.
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