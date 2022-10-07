https://ria.ru/20221007/gaz-1822136785.html

Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов

Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов - РИА Новости, 07.10.2022

Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов

Закачка газа в подземные хранилища Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:06

2022-10-07T09:06

2022-10-07T09:06

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закачка газа в подземные хранилища Европы продолжается, они заполнены уже более чем на 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).По состоянию на конец газовых суток 5 октября (завершились в 7.00 мск 6 октября) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,24 процентных пункта (п.п.). Всего в них около 97,39 миллиарда кубометров.По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%, а в последующие годы - не менее чем на 90%. Показатель в 80% пока не достигнут в Болгарии (77,79%), Венгрии (74,76%) и Латвии (53,13%) При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная.Газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, хотя в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре.

https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html

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Варвара Скокшина

европа, болгария, венгрия, газпром, еврокомиссия, евросоюз, в мире