https://ria.ru/20221007/gamburg-1822312995.html

Гамбург высказался против создания терминала СПГ в городском порту

Гамбург высказался против создания терминала СПГ в городском порту - РИА Новости, 07.10.2022

Гамбург высказался против создания терминала СПГ в городском порту

Сенат немецкого Гамбурга высказался против создания терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городском порту из-за проблем для судоходства, которые могут... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:22

2022-10-07T17:22

2022-10-07T17:23

экономика

сергей нечаев (дипломат)

олаф шольц

германия

гамбург (город)

россия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Сенат немецкого Гамбурга высказался против создания терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городском порту из-за проблем для судоходства, которые могут возникнуть впоследствии, при этом сенат предложил рассмотреть вопрос о размещении меньшего по размеру судна-терминала СПГ, сообщило немецкое информагентство dpa.Ранее сенат Гамбурга планировал создание порта СПГ на реке Зюдерельбе. Предполагалось, что этот терминал стал бы одним из тех, с помощью которых федеральное правительство хочет сократить зависимость от российского газа.Однако, как заявил в четверг представитель природоохранного ведомства, сенат провел детальную экспертизу, результаты которой показали, что размеры терминала СПГ, запланированные федеральным правительством, не могут быть приведены в соответствие с общими условиями порта в краткосрочной перспективе."В частности, на пути стоят необходимые меры по расширению водных путей и риск закрытия впоследствии южной части порта для морского судоходства", - приводит агентство слова представителя природоохранного ведомства. Так, по его словам, Зюдерельбе пришлось бы закрывать для судоходства дважды в неделю, то есть всякий раз, когда к плавучему терминалу швартуется судно-заправщик с новой партией СПГ, причем каждый раз - на срок от 24 до 48 часов. Именно столько времени занимает процесс разгрузки.При этом в пятницу стало известно, что сенат по согласованию с федеральным министерством экономики предложил рассмотреть вопрос о размещении меньшего по размеру судна-терминала СПГ."Временный терминал СПГ в порту Гамбурга имеет смысл только в том случае, если он не будет слишком сильно ограничивать использование остальной части порта", - пояснили в природоохранном ведомстве.Отмечается, что дискуссия о терминалах СПГ в Гамбурге продолжается.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра.

https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/rassledovanie-1821997617.html

германия

гамбург (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, германия, гамбург (город), россия, северный поток — 2