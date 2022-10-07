https://ria.ru/20221007/galyaviev-1822296498.html

СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе

СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе - РИА Новости, 07.10.2022

СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе

Следственный комитет России завершил следствие по делу массового убийцы из Казани Ильназа Галявиева, причина трагедии - подражание "одной из деструктивных... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:52

2022-10-07T16:52

2022-10-07T16:57

стрельба в школе в казани

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786979581_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_849bec89acf39757c93cbd0fd279a970.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России завершил следствие по делу массового убийцы из Казани Ильназа Галявиева, причина трагедии - подражание "одной из деструктивных субкультур", сообщается в Telegram-канале СК РФ."В ГСУСК завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева... Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд", - говорится в сообщении.Он обвиняется по статьям "Убийство", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Молодому человеку грозит пожизненное заключение.Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".Отмечается, что Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.

https://ria.ru/20220113/sk-1767605093.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в школе в казани, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)