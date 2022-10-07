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СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе - РИА Новости, 07.10.2022
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СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе
СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе - РИА Новости, 07.10.2022
СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе
Следственный комитет России завершил следствие по делу массового убийцы из Казани Ильназа Галявиева, причина трагедии - подражание "одной из деструктивных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:52
2022-10-07T16:57
стрельба в школе в казани
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России завершил следствие по делу массового убийцы из Казани Ильназа Галявиева, причина трагедии - подражание "одной из деструктивных субкультур", сообщается в Telegram-канале СК РФ."В ГСУСК завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева... Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд", - говорится в сообщении.Он обвиняется по статьям "Убийство", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Молодому человеку грозит пожизненное заключение.Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".Отмечается, что Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.
https://ria.ru/20220113/sk-1767605093.html
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стрельба в школе в казани, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Стрельба в школе в Казани, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:52 07.10.2022 (обновлено: 16:57 07.10.2022)
 
СК завершил следствие по делу Галявиева, стрелявшего в казанской школе

СК завершил следствие по делу Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России завершил следствие по делу массового убийцы из Казани Ильназа Галявиева, причина трагедии - подражание "одной из деструктивных субкультур", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В ГСУСК завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева... Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям "Убийство", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Молодому человеку грозит пожизненное заключение.
Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 09:48
Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым
Отмечается, что Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Сейчас Галявиев находится в СИЗО.
 
Стрельба в школе в КазаниПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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