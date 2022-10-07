Рейтинг@Mail.ru
Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/g20-1822366793.html
Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков
Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков - РИА Новости, 07.10.2022
Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков
Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако с форматом определится позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:19
2022-10-07T20:55
россия
большая двадцатка
владимир путин
владимир зеленский
индонезия
оаэ
в мире
бали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802355910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_99771818701ad256e1f6d04418387876.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако с форматом определится позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сегодня посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что посетить саммит согласились президенты России и Украины. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию.В свою очередь, Владимир Путин ранее сообщил, что получил приглашение, однако решение о своем личном участии он пока не принял.Лидерский саммит "Двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
https://ria.ru/20221007/deklaratsiya-1822224687.html
россия
индонезия
оаэ
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802355910_185:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_eaad8a9447ac90f70b1953c37e9f60ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большая двадцатка, владимир путин, владимир зеленский, индонезия, оаэ, в мире, бали, саммит g20
Россия, Большая двадцатка, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Индонезия, ОАЭ, В мире, Бали, Саммит G20
20:19 07.10.2022 (обновлено: 20:55 07.10.2022)
 
Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков

Песков заявил, что Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен

© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако с форматом определится позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен", — подчеркнул он.

Сегодня посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что посетить саммит согласились президенты России и Украины. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию.
В свою очередь, Владимир Путин ранее сообщил, что получил приглашение, однако решение о своем личном участии он пока не принял.
Лидерский саммит "Двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
14:08
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20
 
РоссияБольшая двадцаткаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИндонезияОАЭВ миреБалиСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала