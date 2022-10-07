https://ria.ru/20221007/g20-1822366793.html

Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков

Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков - РИА Новости, 07.10.2022

Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков

Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако с форматом определится позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:19

2022-10-07T20:19

2022-10-07T20:55

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, однако с форматом определится позже, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Сегодня посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что посетить саммит согласились президенты России и Украины. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию.В свою очередь, Владимир Путин ранее сообщил, что получил приглашение, однако решение о своем личном участии он пока не принял.Лидерский саммит "Двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.

https://ria.ru/20221007/deklaratsiya-1822224687.html

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индонезия

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