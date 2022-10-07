https://ria.ru/20221007/front-1822144020.html

Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется

Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется - РИА Новости, 07.10.2022

Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется

Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:49

2022-10-07T09:49

2022-10-07T09:59

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной… Сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Противник буквально ежедневно и еженощно проверяет линию обороны, но тем не менее сейчас можно сказать, что линия фронта стабилизируется", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика