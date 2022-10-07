https://ria.ru/20221007/front-1822144020.html
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется - РИА Новости, 07.10.2022
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется
Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:49
2022-10-07T09:49
2022-10-07T09:59
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной… Сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Противник буквально ежедневно и еженощно проверяет линию обороны, но тем не менее сейчас можно сказать, что линия фронта стабилизируется", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
09:49 07.10.2022 (обновлено: 09:59 07.10.2022)
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о стабилизации линии фронта в районе Кременной