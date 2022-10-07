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Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/front-1822144020.html
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется - РИА Новости, 07.10.2022
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется
Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:49
2022-10-07T09:59
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной… Сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Противник буквально ежедневно и еженощно проверяет линию обороны, но тем не менее сейчас можно сказать, что линия фронта стабилизируется", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html
донецкая народная республика
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Влада Копылова
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денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
09:49 07.10.2022 (обновлено: 09:59 07.10.2022)
 
Линия фронта в районе Кременной в ДНР стабилизируется

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о стабилизации линии фронта в районе Кременной

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной… Сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Противник буквально ежедневно и еженощно проверяет линию обороны, но тем не менее сейчас можно сказать, что линия фронта стабилизируется", - сказал Пушилин журналистам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
09:16Специальная военная операция на Украине
ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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