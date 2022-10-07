https://ria.ru/20221007/frantsiya-1822196331.html
Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса
Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса - РИА Новости, 07.10.2022
Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в отсутствии... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:46
2022-10-07T12:46
2022-10-07T12:46
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в отсутствии видения выхода из энергетического кризиса."У Эммануэля Макрона нет никакого видения выхода из энергетического кризиса. Он беспомощно ждет, когда ситуация продолжит ухудшаться, предпочитая обвинять французов, используя свои нелепые лозунги", - написала Ле Пен в пятницу в своем аккаунте в Twitter.Она также призвала Макрона почитать ее предвыборную программу в случае, если он не знает, что делать.Ранее Макрон впервые появился на выступлении в водолазке. Французские СМИ назвали это новым символом политики "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом. Французский лидер также призвал всех граждан мобилизоваться, чтобы снизить потребление энергии на 10% и пережить зиму.Правительство Франции в четверг официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов, в гимназиях - до 14 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Температура в общественных бассейнах, саунах, хаммамах и джакузи будет уменьшена на один градус, а время работы сокращено. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей будет сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.
https://ria.ru/20221007/evropa-1822190693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франция
Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса
Марин Ле Пен обвинила главу Франции Макрона в отсутствии видения выхода из энергокризиса
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости.
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила
президента Франции Эммануэля Макрона в отсутствии видения выхода из энергетического кризиса.
"У Эммануэля Макрона нет никакого видения выхода из энергетического кризиса. Он беспомощно ждет, когда ситуация продолжит ухудшаться, предпочитая обвинять французов, используя свои нелепые лозунги", - написала Ле Пен
в пятницу в своем аккаунте в Twitter.
Она также призвала Макрона
почитать ее предвыборную программу в случае, если он не знает, что делать.
Ранее Макрон впервые появился на выступлении в водолазке. Французские СМИ назвали это новым символом политики "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом. Французский лидер также призвал всех граждан мобилизоваться, чтобы снизить потребление энергии на 10% и пережить зиму.
Правительство Франции в четверг официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов, в гимназиях - до 14 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.
Температура в общественных бассейнах, саунах, хаммамах и джакузи будет уменьшена на один градус, а время работы сокращено. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей будет сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.