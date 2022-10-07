https://ria.ru/20221007/frantsiya-1822196331.html

Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса

Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса - РИА Новости, 07.10.2022

Ле Пен заявила, что у Макрона нет видения выхода из энергетического кризиса

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в отсутствии... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:46

2022-10-07T12:46

2022-10-07T12:46

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg

ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в отсутствии видения выхода из энергетического кризиса."У Эммануэля Макрона нет никакого видения выхода из энергетического кризиса. Он беспомощно ждет, когда ситуация продолжит ухудшаться, предпочитая обвинять французов, используя свои нелепые лозунги", - написала Ле Пен в пятницу в своем аккаунте в Twitter.Она также призвала Макрона почитать ее предвыборную программу в случае, если он не знает, что делать.Ранее Макрон впервые появился на выступлении в водолазке. Французские СМИ назвали это новым символом политики "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом. Французский лидер также призвал всех граждан мобилизоваться, чтобы снизить потребление энергии на 10% и пережить зиму.Правительство Франции в четверг официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов, в гимназиях - до 14 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Температура в общественных бассейнах, саунах, хаммамах и джакузи будет уменьшена на один градус, а время работы сокращено. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей будет сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.

https://ria.ru/20221007/evropa-1822190693.html

https://ria.ru/20221006/frantsiya-1821980538.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция