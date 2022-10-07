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РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 07.10.2022
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РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 07.10.2022
РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"
Вопросы ESG-повестки для поставщиков товаров за рубеж обсудят на сессии в ходе форума "Сделано в России" 21 октября, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:16
2022-10-07T12:16
российский экспортный центр (рэц)
россия
ближний восток
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вопросы ESG-повестки для поставщиков товаров за рубеж обсудят на сессии в ходе форума "Сделано в России" 21 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Панельная сессия "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" состоится 21 октября 2022 года, во второй день Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Участники обсудят, как трансформируется ESG-повестка с учетом разворота на Восток. Кроме того, они обсудят актуальна ли она сейчас для российских экспортеров, насколько отличаются подходы Запада к принципам устойчивого развития от практик Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также как в них разобраться.Кроме того, собравшиеся поговорят о том, что необходимо учитывать российской экспортно ориентированной компании при выходе на новые рынки и какие ESG-практики уже сейчас активно используются российскими компаниями."ESG-повестка, несмотря на смену вектора экономического сотрудничества с Запада на Восток, претерпела изменения, но не потеряла актуальности. Открывая новые горизонты, мы развиваем новые требования и подходы, сталкиваемся с новыми бизнес-практиками и процессами в области устойчивого развития. Таким образом, балансировка и последовательная интеграция наилучших ESG-инициатив в производственные цепочки обеспечит российским экспортно ориентированным компаниям получение конкурентных и инвестиционных преимуществ на мировом рынке", - отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.В сессии будут участвовать представители крупнейших российских компаний, активно внедряющих ESG-практики, и эксперты из бизнес-сообщества."Ждем вас на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, ближний восток, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление), форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Ближний Восток, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), Форум "Сделано в России"
12:16 07.10.2022
 

РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вопросы ESG-повестки для поставщиков товаров за рубеж обсудят на сессии в ходе форума "Сделано в России" 21 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Панельная сессия "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" состоится 21 октября 2022 года, во второй день Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 20:11
Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России
Участники обсудят, как трансформируется ESG-повестка с учетом разворота на Восток. Кроме того, они обсудят актуальна ли она сейчас для российских экспортеров, насколько отличаются подходы Запада к принципам устойчивого развития от практик Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также как в них разобраться.
Кроме того, собравшиеся поговорят о том, что необходимо учитывать российской экспортно ориентированной компании при выходе на новые рынки и какие ESG-практики уже сейчас активно используются российскими компаниями.
"ESG-повестка, несмотря на смену вектора экономического сотрудничества с Запада на Восток, претерпела изменения, но не потеряла актуальности. Открывая новые горизонты, мы развиваем новые требования и подходы, сталкиваемся с новыми бизнес-практиками и процессами в области устойчивого развития. Таким образом, балансировка и последовательная интеграция наилучших ESG-инициатив в производственные цепочки обеспечит российским экспортно ориентированным компаниям получение конкурентных и инвестиционных преимуществ на мировом рынке", - отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
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РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию
В сессии будут участвовать представители крупнейших российских компаний, активно внедряющих ESG-практики, и эксперты из бизнес-сообщества.
"Ждем вас на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияБлижний ВостокESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)Форум "Сделано в России"
 
 
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