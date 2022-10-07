https://ria.ru/20221007/forum-1822184745.html

РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 07.10.2022

РЭЦ: ESG-повестку для экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"

Вопросы ESG-повестки для поставщиков товаров за рубеж обсудят на сессии в ходе форума "Сделано в России" 21 октября, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:16

2022-10-07T12:16

2022-10-07T12:16

российский экспортный центр (рэц)

россия

ближний восток

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вопросы ESG-повестки для поставщиков товаров за рубеж обсудят на сессии в ходе форума "Сделано в России" 21 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Панельная сессия "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" состоится 21 октября 2022 года, во второй день Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Участники обсудят, как трансформируется ESG-повестка с учетом разворота на Восток. Кроме того, они обсудят актуальна ли она сейчас для российских экспортеров, насколько отличаются подходы Запада к принципам устойчивого развития от практик Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также как в них разобраться.Кроме того, собравшиеся поговорят о том, что необходимо учитывать российской экспортно ориентированной компании при выходе на новые рынки и какие ESG-практики уже сейчас активно используются российскими компаниями."ESG-повестка, несмотря на смену вектора экономического сотрудничества с Запада на Восток, претерпела изменения, но не потеряла актуальности. Открывая новые горизонты, мы развиваем новые требования и подходы, сталкиваемся с новыми бизнес-практиками и процессами в области устойчивого развития. Таким образом, балансировка и последовательная интеграция наилучших ESG-инициатив в производственные цепочки обеспечит российским экспортно ориентированным компаниям получение конкурентных и инвестиционных преимуществ на мировом рынке", - отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.В сессии будут участвовать представители крупнейших российских компаний, активно внедряющих ESG-практики, и эксперты из бизнес-сообщества."Ждем вас на сессии "ESG на перспективу: как меняется взгляд на подход к устойчивому развитию сегодня?" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html

https://ria.ru/20221006/rets-1822044669.html

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ближний восток

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, ближний восток, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление), форум "сделано в россии"