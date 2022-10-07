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Новый баланс в российской электроэнергетике обсудят участники РЭН - 2022

Новый баланс в российской электроэнергетике обсудят участники РЭН - 2022 - РИА Новости, 07.10.2022

Новый баланс в российской электроэнергетике обсудят участники РЭН - 2022

В рамках деловой программы юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ "Манеж" (г... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:36

2022-10-07T10:36

2022-10-07T10:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 окт – Фонд Росконгресс. В рамках деловой программы юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ "Манеж" (г. Москва), состоится сессия: "Российская электроэнергетика: поиск возможностей".В последние годы российская электроэнергетика выступала образцом стабильности для инвесторов за счет прозрачных и долгосрочных инструментов инвестирования и стратегических документов, определяющих ее будущее на десятилетия вперед. Программы развития касаются как функционирования топливно-энергетического комплекса в целом, так и отдельных направлений – электросетевого комплекса, декарбонизации, водородной энергетики. Приняты решения по модернизации ТЭС в ценовых зонах, обсуждается распространение рыночных отношений на энергосистему Дальнего Востока, на очереди решения о развитии объектов атомной электроэнергетики. Однако события последнего времени безусловно вносят коррективы как в плане доступа к иностранным технологиям, возможностям осуществлять ремонты генерации, так и в плане подходов к реализации ESG-повестки. В этой связи на первый план выходит вопрос о целевой модели российской электроэнергетики.Какой должен быть баланс между атомной-, гидро-, тепловой и ВИЭ-генерацией, на какие технологии сделать ставку? Потребуется ли новый инвестиционный цикл? Насколько адекватны имеющиеся инвестиционные инструменты сложившейся ситуации? Как не допустить увеличения финансовой нагрузки на потребителей? Ответы на эти и другие вопросы предстоит найти участникам сессии."Электроэнергетика во все времена являлась опорой российской экономики. Поэтому в текущих экономических условиях, которые, безусловно, отразились и на отрасли, важно определить дальнейшие стратегические шаги, которые с одной стороны, позволят отечественной электроэнергетике также активно развиваться, а с другой – сохранят доступность электроэнергии для потребителей и не окажут негативного влияния на надежность энергоснабжения. Уверен, нас ждет интересная и в то же время сложная дискуссия, которая в том числе обозначит и вектор изменений, которые необходимо внести в уже принятые отраслевые программы развития", – отмечает модератор сессии, председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров.Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.Подробности на сайте Форума.Фонд Росконгресс– социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

пресс-релизы