https://ria.ru/20221007/fond-1822360723.html

Евросоюз создаст фонд для прямых закупок оборудования Украиной

Евросоюз создаст фонд для прямых закупок оборудования Украиной - РИА Новости, 07.10.2022

Евросоюз создаст фонд для прямых закупок оборудования Украиной

Страны Евросоюза договорились создать специальный фонд размером в 100 миллионов евро для прямых закупок оборудования Украиной, сообщил в пятницу президент... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:46

2022-10-07T19:46

2022-10-07T19:46

в мире

эммануэль макрон

украина

евросоюз

франция

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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза договорились создать специальный фонд размером в 100 миллионов евро для прямых закупок оборудования Украиной, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон."Мы решили создать специальный фонд, который в случае необходимости позволит Украине покупать напрямую у наших производителей оборудование, которое ей нужно больше всего, чтобы поддержать ее в этой войне. На первое время его размер составит 100 миллионов евро", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге."Этот фонд позволит закупать оборудование, которое соотносится с тем, которое мы уже поставляли. Мы также продолжим поставлять оборонительные вооружения (Украине)", - добавил он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822337833.html

https://ria.ru/20221007/borrel-1822164406.html

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франция

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эммануэль макрон, украина, евросоюз, франция