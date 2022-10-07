Евросоюз создаст фонд для прямых закупок оборудования Украиной
ЕС создаст фонд в размере сто миллионов евро для прямых закупок оборудования Украиной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза договорились создать специальный фонд размером в 100 миллионов евро для прямых закупок оборудования Украиной, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы решили создать специальный фонд, который в случае необходимости позволит Украине покупать напрямую у наших производителей оборудование, которое ей нужно больше всего, чтобы поддержать ее в этой войне. На первое время его размер составит 100 миллионов евро", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
"Этот фонд позволит закупать оборудование, которое соотносится с тем, которое мы уже поставляли. Мы также продолжим поставлять оборонительные вооружения (Украине)", - добавил он.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.