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Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт - РИА Новости, 07.10.2022
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Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт
Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт - РИА Новости, 07.10.2022
Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт
Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:19
2022-10-07T16:23
безопасность
виктор соколов
россия
вмф рф
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить боеготовность флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.Во время торжественной церемонии был зачитан указ президента РФ от 14 сентября номер 638 о том, что адмирал Игорь Осипов освобожден от должности командующего Черноморским флотом, а вице-адмирал Виктор Соколов, начальник военного учебного центра ВМФ, освобожден от занимаемой должности и назначен командующим ЧФ."Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота", - сказал Соколов.Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Кузнецова, Военную академию Генштаба ВС РФ. В период с 1985 по 2012 годы проходил службу на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 годы - на Северном флоте. С 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ - Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "Нахимова", "За военные заслуги", "За морские заслуги", ведомственными медалями.
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безопасность, виктор соколов, россия, вмф рф, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Виктор Соколов, Россия, ВМФ РФ, Черноморский флот ВМФ России
14:19 07.10.2022 (обновлено: 16:23 07.10.2022)
 
Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт

Новый командующий Черноморским флотом Соколов поклялся повысить его боеспособность

© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить боеготовность флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
Во время торжественной церемонии был зачитан указ президента РФ от 14 сентября номер 638 о том, что адмирал Игорь Осипов освобожден от должности командующего Черноморским флотом, а вице-адмирал Виктор Соколов, начальник военного учебного центра ВМФ, освобожден от занимаемой должности и назначен командующим ЧФ.
"Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота", - сказал Соколов.
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
1 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
2 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
3 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
4 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
5 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
1 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
2 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
3 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
4 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
5 из 5
В Севастополе прошла церемония вручения штандарта командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову
© Фото : Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Кузнецова, Военную академию Генштаба ВС РФ. В период с 1985 по 2012 годы проходил службу на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 годы - на Северном флоте. С 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ - Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "Нахимова", "За военные заслуги", "За морские заслуги", ведомственными медалями.
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БезопасностьВиктор СоколовРоссияВМФ РФЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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