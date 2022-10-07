https://ria.ru/20221007/flot-1822228604.html

Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт

Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт - РИА Новости, 07.10.2022

Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт

Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:19

2022-10-07T14:19

2022-10-07T16:23

безопасность

виктор соколов

россия

вмф рф

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и поклялся повысить боеготовность флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.Во время торжественной церемонии был зачитан указ президента РФ от 14 сентября номер 638 о том, что адмирал Игорь Осипов освобожден от должности командующего Черноморским флотом, а вице-адмирал Виктор Соколов, начальник военного учебного центра ВМФ, освобожден от занимаемой должности и назначен командующим ЧФ."Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота", - сказал Соколов.Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Кузнецова, Военную академию Генштаба ВС РФ. В период с 1985 по 2012 годы проходил службу на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 годы - на Северном флоте. С 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ - Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "Нахимова", "За военные заслуги", "За морские заслуги", ведомственными медалями.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819588860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, виктор соколов, россия, вмф рф, черноморский флот вмф россии