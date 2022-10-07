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Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
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Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ
Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:59
2022-10-07T15:59
финляндия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали визу, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", - сообщает телекомпания.В документах об отказе было указано, что "одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям", уточняется в сообщении.По словам Кумейко, абсурдности ситуации добавляет то, что его пропустили бы, если бы брак с гражданкой Финляндии был зарегистрирован официально.Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен пояснил, что право приехать в Финляндию имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", которые предусматривают совместное проживание сроком не менее двух лет.По словам Хаккинена, виза может быть выдана на основании родственных связей, но ее можно получить и для других целей. При этом, если человек едет в Финляндию по туристической визе, но его целью является встреча с семьей или свидание с партнером, то нужно предоставить доказательства на границе, уточнил специалист.
https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821707771.html
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финляндия, санкции в отношении россии
Финляндия, Санкции в отношении России
15:59 07.10.2022
 
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ

YLE: ехавшему к невесте в Финляндию россиянину на границе аннулировали визу

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали визу, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", - сообщает телекомпания.
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В документах об отказе было указано, что "одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям", уточняется в сообщении.
По словам Кумейко, абсурдности ситуации добавляет то, что его пропустили бы, если бы брак с гражданкой Финляндии был зарегистрирован официально.
Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен пояснил, что право приехать в Финляндию имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", которые предусматривают совместное проживание сроком не менее двух лет.
По словам Хаккинена, виза может быть выдана на основании родственных связей, но ее можно получить и для других целей. При этом, если человек едет в Финляндию по туристической визе, но его целью является встреча с семьей или свидание с партнером, то нужно предоставить доказательства на границе, уточнил специалист.
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