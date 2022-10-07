https://ria.ru/20221007/finlyandiya-1822268341.html

Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ

Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022

Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ

Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:59

2022-10-07T15:59

2022-10-07T15:59

финляндия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали визу, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", - сообщает телекомпания.В документах об отказе было указано, что "одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям", уточняется в сообщении.По словам Кумейко, абсурдности ситуации добавляет то, что его пропустили бы, если бы брак с гражданкой Финляндии был зарегистрирован официально.Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен пояснил, что право приехать в Финляндию имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", которые предусматривают совместное проживание сроком не менее двух лет.По словам Хаккинена, виза может быть выдана на основании родственных связей, но ее можно получить и для других целей. При этом, если человек едет в Финляндию по туристической визе, но его целью является встреча с семьей или свидание с партнером, то нужно предоставить доказательства на границе, уточнил специалист.

https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821707771.html

https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html

финляндия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, санкции в отношении россии