https://ria.ru/20221007/finlyandiya-1822268341.html
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ
Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:59
2022-10-07T15:59
2022-10-07T15:59
финляндия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали визу, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE."Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", - сообщает телекомпания.В документах об отказе было указано, что "одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям", уточняется в сообщении.По словам Кумейко, абсурдности ситуации добавляет то, что его пропустили бы, если бы брак с гражданкой Финляндии был зарегистрирован официально.Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен пояснил, что право приехать в Финляндию имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", которые предусматривают совместное проживание сроком не менее двух лет.По словам Хаккинена, виза может быть выдана на основании родственных связей, но ее можно получить и для других целей. При этом, если человек едет в Финляндию по туристической визе, но его целью является встреча с семьей или свидание с партнером, то нужно предоставить доказательства на границе, уточнил специалист.
https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821707771.html
https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, санкции в отношении россии
Финляндия, Санкции в отношении России
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ
YLE: ехавшему к невесте в Финляндию россиянину на границе аннулировали визу
ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости.
Петербуржец Антон Кумейко хотел приехать к своей девушке в Финляндию, чтобы вместе подать заявление на заключение брака, но на финской границе ему аннулировали визу, сообщает в пятницу общественная телерадиовещательная корпорация YLE
.
"Ему выдали бумаги с отказом во въезде и аннулировали визу", - сообщает телекомпания.
В документах об отказе было указано, что "одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям", уточняется в сообщении.
По словам Кумейко, абсурдности ситуации добавляет то, что его пропустили бы, если бы брак с гражданкой Финляндии был зарегистрирован официально.
Эксперт по пограничной безопасности капитан Сеппо Хаккинен пояснил, что право приехать в Финляндию
имеют "лица, состоящие в длительных отношениях", которые предусматривают совместное проживание сроком не менее двух лет.
По словам Хаккинена, виза может быть выдана на основании родственных связей, но ее можно получить и для других целей. При этом, если человек едет в Финляндию по туристической визе, но его целью является встреча с семьей или свидание с партнером, то нужно предоставить доказательства на границе, уточнил специалист.