https://ria.ru/20221007/festival-1822176350.html

В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"

В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" - РИА Новости, 07.10.2022

В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"

Заключительный гала-концерт международного фестиваля "Мир Кавказу" состоялся в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:51

2022-10-07T11:51

2022-10-07T11:51

ростовская область

игорь гуськов

ростовская область

россия

ростов-на-дону

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Заключительный гала-концерт международного фестиваля "Мир Кавказу" состоялся в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщает правительство Ростовской области.Фестиваль стал одним из центральных событий Ростовской области, посвященных Году культурного наследия народов России.По данным организаторов, фестиваль подарил возможность жителям и гостям Ростовской области познакомиться с творчеством мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В рамках культурного форума прошла научно-практическая конференция на базе Донской государственной публичной библиотеки, участниками которой стали доктора и кандидаты наук, ряд других представителей научно-исследовательского сообщества.Он отметил, что такие масштабные и важные события всегда помогают создавать в регионе среду для межкультурного диалога, создают благодатную почву для реализации творческих инициатив, воплощения новых идей.Фестиваль проходил с 4 по 6 октября, в нем приняли участие профессиональные артисты, музыканты, мастера декоративно-прикладного творчества из 13 субъектов Российской Федерации и Республики Абхазия. Ростовскую область на фестивале представил ансамбль песни и танца "Легенда".

https://ria.ru/20221005/festival-1821623312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь гуськов, ростовская область, россия, ростов-на-дону, общество