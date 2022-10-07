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В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"
В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" - РИА Новости, 07.10.2022
В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"
Заключительный гала-концерт международного фестиваля "Мир Кавказу" состоялся в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:51
2022-10-07T11:51
2022-10-07T11:51
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Заключительный гала-концерт международного фестиваля "Мир Кавказу" состоялся в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщает правительство Ростовской области.Фестиваль стал одним из центральных событий Ростовской области, посвященных Году культурного наследия народов России.По данным организаторов, фестиваль подарил возможность жителям и гостям Ростовской области познакомиться с творчеством мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В рамках культурного форума прошла научно-практическая конференция на базе Донской государственной публичной библиотеки, участниками которой стали доктора и кандидаты наук, ряд других представителей научно-исследовательского сообщества.Он отметил, что такие масштабные и важные события всегда помогают создавать в регионе среду для межкультурного диалога, создают благодатную почву для реализации творческих инициатив, воплощения новых идей.Фестиваль проходил с 4 по 6 октября, в нем приняли участие профессиональные артисты, музыканты, мастера декоративно-прикладного творчества из 13 субъектов Российской Федерации и Республики Абхазия. Ростовскую область на фестивале представил ансамбль песни и танца "Легенда".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь гуськов, ростовская область, россия, ростов-на-дону, общество
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Общество
В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"
В Ростове-на-Дону прошел заключительный гала-концерт фестиваля искусств "Мир Кавказу"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Заключительный гала-концерт международного фестиваля "Мир Кавказу" состоялся в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщает правительство Ростовской области.
Фестиваль стал одним из центральных событий Ростовской области, посвященных Году культурного наследия народов России
.
По данным организаторов, фестиваль подарил возможность жителям и гостям Ростовской области познакомиться с творчеством мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В рамках культурного форума прошла научно-практическая конференция на базе Донской государственной публичной библиотеки, участниками которой стали доктора и кандидаты наук, ряд других представителей научно-исследовательского сообщества.
"Понимая важность развития сферы культуры, которая позволяет подрастающему поколению увидеть и осознать достижения предшественников, является связующей нитью между людьми совершенно разного социального положения, национальности и вероисповедания, министерством культуры России и правительством Ростовской области оказана значительная финансовая поддержка фестивалю, на его проведение из федерального бюджета выделено 2,3 миллиона рублей, еще 5,6 миллиона рублей - областные средства", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
Он отметил, что такие масштабные и важные события всегда помогают создавать в регионе среду для межкультурного диалога, создают благодатную почву для реализации творческих инициатив, воплощения новых идей.
Фестиваль проходил с 4 по 6 октября, в нем приняли участие профессиональные артисты, музыканты, мастера декоративно-прикладного творчества из 13 субъектов Российской Федерации и Республики Абхазия. Ростовскую область на фестивале представил ансамбль песни и танца "Легенда".