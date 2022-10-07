https://ria.ru/20221007/evraziya-1821995338.html

Ким Хен Гук: российские дороги – это ключ к миру в Евразии

Ким Хен Гук: российские дороги – это ключ к миру в Евразии - РИА Новости, 07.10.2022

Ким Хен Гук: российские дороги – это ключ к миру в Евразии

Южная Корея и Россия 30 сентября отпраздновали 32 года с момента установления дипотношений. В прошедшие десятилетия страны неизменно поддерживали дружеские... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:00

2022-10-07T09:00

2022-10-07T10:00

интервью

россия

южная корея

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Южная Корея и Россия 30 сентября отпраздновали 32 года с момента установления дипотношений. В прошедшие десятилетия страны неизменно поддерживали дружеские отношения и активно развивали сотрудничество. Хотя в этом году Сеул присоединился к международным санкциям против РФ на фоне украинского кризиса, будущее отношений двух государств сохраняет большой потенциал. Изменения, происходящие на политической арене Евразии, и движение к многополярности на самом деле выгодно для Южной Кореи и может способствовать объединению Корейского полуострова и миру во всей Евразии, а Россия может сыграть в этом особую роль, считает путешественник и активист, который не раз проехал через всю Россию, глава южнокорейского Института исследования мировой культуры Ким Хён Гук. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал о своих впечатлениях о России и русских людях за более чем 20-летнюю историю путешествий и о том, каким он видит путь Южной Кореи к миру на евразийском континенте. Беседовала Диментова Мария.– Среди иностранцев и особенно южнокорейцев бытует мнение, что в России опасно. Как воспринимают Россию в современной Корее, и поменялось ли ваше отношение к стране после того, как вы сами побывали в РФ? Каким было ваше впечатление во время путешествий о стране, о людях?– Россия обладает огромной территорией, и я испытывал значительные трудности при передвижении на мотоцикле из-за суровых природных условий. Во время первой экспедиции в 1996 году я не знал русского языка, и у меня не было информации о российских дорогах и городах. Не найдя подходящих материалов о России, мне пришлось довольствоваться книгой о РФ, выпущенной в Японии. Так что я сильно переживал. Но русские, которых я встретил, отнеслись ко мне действительно тепло. У меня ни разу не возникло проблем с общением в путешествиях, потому что люди всегда хотели мне помочь. Доброта и внимание русских людей бесчисленное множество раз становились опорой, что поддерживала меня в том трудном пути по неровным дорогам евразийского континента, полным беспокойства и страхов.Я видел Россию в людях, с которыми пересекался. Русские люди на дороге, не колеблясь, были готовы предоставить ни слова не знающему на их языке незнакомому путнику постель и теплую еду, усердно работали, чтобы починить сломанный мотоцикл. Меня особенно впечатлило, как, где бы я ни остановился, по утрам, когда я крепил багаж на мотоцикл, всегда откуда-то появлялись люди, которые с интересом смотрели на меня и говорили: "удачи", таким образом благословляя меня и проявляя заботу. Куда бы я ни ехал, в какое бы село ни заезжал, везде находились добрые "самаряне", благодаря чему мне удалось благополучно завершить то долгое и трудное путешествие. Нельзя не вспомнить и российских байкеров. В России лозунг "Каждый, кто ездит на мотоцикле, — брат" проявляется не словами, а действиями. У меня тесные отношения с многими байкерами в России от Владивостока до Москвы.В наши дни южнокорейские ютуберы производят и распространяют много видео и информации о России, кажется, что все больше и больше корейцев знакомятся с этой страной. Если в будущем частные обмены и поездки активизируются, эта тенденция только усилится. Важно, чтобы российское правительство систематически поддерживало людей, которые информируют другие народы о повседневной жизни в России, российской культуре и истории, ведь интервью и другой контент людей, побывавших в России, напрямую влияют на формирование ее образа за границей.– В последнее время высказываются мнения, что мир снова переходит к многополярности, часто упоминается такой концепт как "Большая Евразия". Что вы думаете о будущем и роли стран Евразии?– Евразия является крупнейшим континентом в мире, на ее долю приходится три четверти мировых энергетических ресурсов, ее население и ВНП опережают показатели всех остальных континентов. Говорят, что шесть крупнейших после США экономик и шесть стран с наиболее высокими военными расходами после США расположены в Евразии. Збигнев Бжезинский, который был специальным советником президента США Джимми Картера по национальной безопасности, более 20 лет назад сравнил Евразию с гигантской шахматной доской и сказал: "Статус США зависит от того, как они управляют Евразией".По мере того, как мир вступает в эпоху многополярности, Евразия, превратившаяся в центр мира, становится главной ареной международной политики. Ожидается, что в будущем в Евразии развернется крупная геополитическая игра, не уступающая по масштабу статусу и значению этого континента. События, происходящие в последнее время на евразийском континенте, вызывают беспокойство, что такая шахматная игра уже началась.– Путешествия через Сибирь в 1996 и 2019 годах, между ними прошло более 20 лет, как изменилась на ваш взгляд Россия за эти годы?– Я пересек континент пять раз в 1996, 2001, 2014, 2017 и 2019 годах. Для меня как исследователя евразийской сети дорог самым удивительным моментом за эти годы было завершение сети автомобильных магистралей РФ в Сибири. Открытие федеральной дороги "Амур" (Р297) от Читы до Хабаровска в 2010 году стало завершением трансроссийской сети дорог, связывающей Владивосток и Москву, и историческим моментом соединения Азии и Европы в единый путь.Для меня как человека, который стремится преодолеть разделение Южной и Северной Кореи и поэтому собирает материалы о "путях, соединяющих Евразию", президент России Владимир Путин является героем. Завершение прокладки федеральных дорог через Сибирь я бы назвал "Новой политикой" России (New Deal – ред.). Это открыло путь для множества возможностей и изменений, включая развитие логистики. Я убежден, что сеть федеральных дорог, пронизывающая Россию, сыграет большую роль в установлении мира на Евразийском континенте и на Корейском полуострове.– Дороги как ключ к миру в Евразии, как бы это проявилось?– Если страны Евразии будут связаны более широкой и загруженной сетью дорог, это может стать прорывом к миру на континенте. Древние кочевники евразийской степи, которые 2500 лет путешествовали бесчисленными дорогами Евразии, развили менталитет сосуществования, гармонии различных культур. Дорога – это отход от варварства и выход на цивилизацию существования. Например, во время проведения своих национальных мероприятий они рассаживали гостей из соседних стран и от соседних народов по направлению хода солнца без учета политической принадлежности и так далее. Я надеюсь, что сформировавшееся у них плюралистическое мировоззрение возродится, и мир сможет стать глобальной деревней, без европоцентризма, где Восток и Запад сосуществуют вместе. У России в этом плане есть особый потенциал и возможности. Она имеет самую большую территорию в мире, где между регионами до 11 часов разницы во времени и где проживает более 180 этнических групп.– Каким, по вашему мнению, должен быть путь развития Южной Кореи как части Евразийского континента в нынешних условиях?– Южная Корея же, как часть Евразийского континента, не должна полагаться на одну конкретную силу, а должна работать вместе с другими странами. Для Южной Кореи плохо вставать на сторону одной из великих держав, поскольку многополярный мир выгоден для мира на Корейском полуострове, где приоритетом является сосуществование. Корее необходимо создать имидж мирного посредника, завоевать доверие, работая с разными странами Евразии, в том числе с соседними державами. У нас уже был хороший опыт, когда президент Ро Дэ У в 1988 году принял беспрецедентную "северную политику", порвав с односторонней зависимостью от США и Японии и начав сотрудничество с социалистическими странами. В частности, были установлены дипломатические отношения с СССР в 1990 году и Китаем в 1992 году. Я считаю, что именно такой путь в итоге станет первым шагом к мирному воссоединению Юга и Севера Кореи. Будущее не предопределено, и я верю, что Корейский полуостров может быть воссоединен. Наступит день, когда мы сможем проехать по суше через территорию Северной Кореи до Москвы.

https://ria.ru/20220912/posol-1816319146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/1814715519.html

https://ria.ru/20190628/1555968809.html

https://ria.ru/20221005/nato-1821593248.html

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южная корея

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, южная корея