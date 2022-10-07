https://ria.ru/20221007/estoniya-1822332059.html
МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку
МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку - РИА Новости, 07.10.2022
МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал изменить порядок парковки автомобилей с дипломатическими регистрационными номерами, считая, что... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:09
2022-10-07T18:09
2022-10-07T19:30
в мире
урмас рейнсалу
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эстония
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал изменить порядок парковки автомобилей с дипломатическими регистрационными номерами, считая, что дипломаты России и Белоруссии не должны иметь возможность бесплатно парковаться в Таллине, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.По словам министра, в МИД поступают обращения возмущенных граждан из-за парковки автомобилей с дипломатическими номерами в Старом городе и якобы это особенно касается машин посольства Российской Федерации.В своем письме городским властям министр напомнил, что принятое в 2012 году горсобранием постановление освобождает все автомобили дипмиссий от платы за парковку в Таллине. Но в МИД назвали такое решение необоснованным. Этого, по словам Рейнсалу, не требует ни одна международная норма.Вице-мэр Таллина Танель Кийк сообщил изданию, что решение по обращению Рейнсалу примет горсобрание, но призвал не торопиться с этим. "С моей точки зрения, первый вопрос, который сразу же возникает: как это, в свою очередь, повлияет на работу наших посольств в России и Белоруссии? При принятии каких-либо мер всегда нужно учитывать возможную ответную реакцию", — сказал Кийк.Он пояснил, что сначала сам МИД Эстонии должен оценить возможные последствия, если горсобрание удовлетворит просьбу министра.
https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урмас рейнсалу, таллин, россия, эстония, санкции в отношении россии
В мире, Урмас Рейнсалу, Таллин, Россия, Эстония, Санкции в отношении России
18:09 07.10.2022 (обновлено: 19:30 07.10.2022)
МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку
МИД Эстонии потребовал запретить российским дипломатам бесплатно парковаться в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — РИА Новости.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал изменить порядок парковки автомобилей с дипломатическими регистрационными номерами, считая, что дипломаты России и Белоруссии не должны иметь возможность бесплатно парковаться в Таллине, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR
.
"Я предлагаю отменить освобождение от платы за парковку дипломатических автомобилей России и Белоруссии", — приводит издание фрагмент письма Рейнсалу мэрии Таллина.
По словам министра, в МИД поступают обращения возмущенных граждан из-за парковки автомобилей с дипломатическими номерами в Старом городе и якобы это особенно касается машин посольства Российской Федерации.
В своем письме городским властям министр напомнил, что принятое в 2012 году горсобранием постановление освобождает все автомобили дипмиссий от платы за парковку в Таллине. Но в МИД назвали такое решение необоснованным. Этого, по словам Рейнсалу, не требует ни одна международная норма.
Вице-мэр Таллина Танель Кийк сообщил изданию, что решение по обращению Рейнсалу примет горсобрание, но призвал не торопиться с этим.
"С моей точки зрения, первый вопрос, который сразу же возникает: как это, в свою очередь, повлияет на работу наших посольств в России и Белоруссии? При принятии каких-либо мер всегда нужно учитывать возможную ответную реакцию", — сказал Кийк.
Он пояснил, что сначала сам МИД Эстонии должен оценить возможные последствия, если горсобрание удовлетворит просьбу министра.