https://ria.ru/20221007/estoniya-1822332059.html

МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку

МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку - РИА Новости, 07.10.2022

МИД Эстонии потребовал брать деньги с российских дипломатов за парковку

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал изменить порядок парковки автомобилей с дипломатическими регистрационными номерами, считая, что... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:09

2022-10-07T18:09

2022-10-07T19:30

в мире

урмас рейнсалу

таллин

россия

эстония

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал изменить порядок парковки автомобилей с дипломатическими регистрационными номерами, считая, что дипломаты России и Белоруссии не должны иметь возможность бесплатно парковаться в Таллине, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.По словам министра, в МИД поступают обращения возмущенных граждан из-за парковки автомобилей с дипломатическими номерами в Старом городе и якобы это особенно касается машин посольства Российской Федерации.В своем письме городским властям министр напомнил, что принятое в 2012 году горсобранием постановление освобождает все автомобили дипмиссий от платы за парковку в Таллине. Но в МИД назвали такое решение необоснованным. Этого, по словам Рейнсалу, не требует ни одна международная норма.Вице-мэр Таллина Танель Кийк сообщил изданию, что решение по обращению Рейнсалу примет горсобрание, но призвал не торопиться с этим. "С моей точки зрения, первый вопрос, который сразу же возникает: как это, в свою очередь, повлияет на работу наших посольств в России и Белоруссии? При принятии каких-либо мер всегда нужно учитывать возможную ответную реакцию", — сказал Кийк.Он пояснил, что сначала сам МИД Эстонии должен оценить возможные последствия, если горсобрание удовлетворит просьбу министра.

https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html

https://ria.ru/20221003/energonositeli-1821265625.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, урмас рейнсалу, таллин, россия, эстония, санкции в отношении россии