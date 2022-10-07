Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ
Reuters: норвежская Equinor проверит подводный газопровод Europipe II, идущий в Германию
Трубы для строительства газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судов Refinitiv.
"Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах Nord Stream между Россией и Германией", - сообщили агентству источники.
Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено 5 октября для обследования газопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv, с которыми ознакомился Рейтер.
Исполнительный директор норвежской Reach Subsea, специализирующейся на услугах в области подводных операций, Джостейн Алендал подтвердил агентству, что инспекция была заказана Equinor, которая проверяет газопроводы от имени норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.
Газопровод Europipe II протяженностью 658 километров имеет мощность в 71 миллион кубометров газа в день, что составляет примерно пятую часть всего газопроводного экспорта Норвегии.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
6 октября, 17:32Поляки начали согревать себя мусором