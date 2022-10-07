https://ria.ru/20221007/equinor-1822176857.html

Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ

Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022

Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ

Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:53

2022-10-07T11:53

2022-10-07T11:53

норвегия

германия

в мире

природный газ

северный поток

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судов Refinitiv."Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах Nord Stream между Россией и Германией", - сообщили агентству источники.Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено 5 октября для обследования газопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv, с которыми ознакомился Рейтер.Исполнительный директор норвежской Reach Subsea, специализирующейся на услугах в области подводных операций, Джостейн Алендал подтвердил агентству, что инспекция была заказана Equinor, которая проверяет газопроводы от имени норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.Газопровод Europipe II протяженностью 658 километров имеет мощность в 71 миллион кубометров газа в день, что составляет примерно пятую часть всего газопроводного экспорта Норвегии.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html

https://ria.ru/20221006/polsha-1822033543.html

норвегия

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

норвегия, германия, в мире, природный газ, северный поток