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Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
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Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ
Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ
Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:53
2022-10-07T11:53
норвегия
германия
в мире
природный газ
северный поток
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судов Refinitiv."Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах Nord Stream между Россией и Германией", - сообщили агентству источники.Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено 5 октября для обследования газопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv, с которыми ознакомился Рейтер.Исполнительный директор норвежской Reach Subsea, специализирующейся на услугах в области подводных операций, Джостейн Алендал подтвердил агентству, что инспекция была заказана Equinor, которая проверяет газопроводы от имени норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.Газопровод Europipe II протяженностью 658 километров имеет мощность в 71 миллион кубометров газа в день, что составляет примерно пятую часть всего газопроводного экспорта Норвегии.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
https://ria.ru/20221006/polsha-1822033543.html
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норвегия, германия, в мире, природный газ, северный поток
Норвегия, Германия, В мире, Природный газ, Северный поток
11:53 07.10.2022
 
Норвежская Equinor проверит подводный газопровод в Германию, пишут СМИ

Reuters: норвежская Equinor проверит подводный газопровод Europipe II, идущий в Германию

© Фото : Baltic Pipe Project / Miguel G. SaavedraТрубы для строительства газопровода
Трубы для строительства газопровода - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Baltic Pipe Project / Miguel G. Saavedra
Трубы для строительства газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Норвежская энергетическая компания Equinor отправила нефтесервисное судно для инспекции идущего в Германию газопровода Europipe II после ЧП на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судов Refinitiv.
"Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах Nord Stream между Россией и Германией", - сообщили агентству источники.
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Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено 5 октября для обследования газопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv, с которыми ознакомился Рейтер.
Исполнительный директор норвежской Reach Subsea, специализирующейся на услугах в области подводных операций, Джостейн Алендал подтвердил агентству, что инспекция была заказана Equinor, которая проверяет газопроводы от имени норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.
Газопровод Europipe II протяженностью 658 километров имеет мощность в 71 миллион кубометров газа в день, что составляет примерно пятую часть всего газопроводного экспорта Норвегии.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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НорвегияГерманияВ миреПриродный газСеверный поток
 
 
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