https://ria.ru/20221007/energodar-1822206589.html

Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску

Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску - РИА Новости, 07.10.2022

Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску

Идет подготовка к перезапуску пятого и шестого энергоблоков на Запорожской АЭС, станция в рабочем состоянии, может генерировать энергию, заявил глава Энергодара РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:11

2022-10-07T13:11

2022-10-07T13:44

ядерные технологии

энергодар

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Идет подготовка к перезапуску пятого и шестого энергоблоков на Запорожской АЭС, станция в рабочем состоянии, может генерировать энергию, заявил глава Энергодара Александр Волга."После того, как были приняты решения о передаче Запорожской АЭС под юрисдикцию РФ, в частности компании "Росэнергоатом", была назначена управляющая компания "Запорожская атомная электростанция" и было назначено руководство, было принято решение о начале регламентных работ по запуску пятого и шестого энергоблоков. В рамках регламентных работ выполняется подготовка к их запуску", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что сейчас атомная станция в рабочем состоянии, и ее запуск позволит решить проблему подготовки к отопительному сезону в Энергодаре."Сотрудники станции постоянно ведут ремонтные работы, и все то, что было повреждено украинскими ВСУ, на данный момент практически приведено в рабочее состояние. Станция в рабочем состоянии, она может генерировать мощности после запуска, мы этого ожидаем в ближайшее время", - добавил Волга.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/magate-1822164816.html

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, запорожская аэс