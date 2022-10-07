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Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску - РИА Новости, 07.10.2022
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Ядерные технологии
https://ria.ru/20221007/energodar-1822206589.html
Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску
Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску - РИА Новости, 07.10.2022
Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску
Идет подготовка к перезапуску пятого и шестого энергоблоков на Запорожской АЭС, станция в рабочем состоянии, может генерировать энергию, заявил глава Энергодара РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:11
2022-10-07T13:44
ядерные технологии
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Идет подготовка к перезапуску пятого и шестого энергоблоков на Запорожской АЭС, станция в рабочем состоянии, может генерировать энергию, заявил глава Энергодара Александр Волга."После того, как были приняты решения о передаче Запорожской АЭС под юрисдикцию РФ, в частности компании "Росэнергоатом", была назначена управляющая компания "Запорожская атомная электростанция" и было назначено руководство, было принято решение о начале регламентных работ по запуску пятого и шестого энергоблоков. В рамках регламентных работ выполняется подготовка к их запуску", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что сейчас атомная станция в рабочем состоянии, и ее запуск позволит решить проблему подготовки к отопительному сезону в Энергодаре."Сотрудники станции постоянно ведут ремонтные работы, и все то, что было повреждено украинскими ВСУ, на данный момент практически приведено в рабочее состояние. Станция в рабочем состоянии, она может генерировать мощности после запуска, мы этого ожидаем в ближайшее время", - добавил Волга.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/magate-1822164816.html
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энергодар, запорожская аэс
Ядерные технологии, Энергодар, Запорожская АЭС
13:11 07.10.2022 (обновлено: 13:44 07.10.2022)
 
Два энергоблока на ЗАЭС готовят к перезапуску

Глава Энергодара заявил о подготовке к перезапуску двух энергоблоков на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Идет подготовка к перезапуску пятого и шестого энергоблоков на Запорожской АЭС, станция в рабочем состоянии, может генерировать энергию, заявил глава Энергодара Александр Волга.
"После того, как были приняты решения о передаче Запорожской АЭС под юрисдикцию РФ, в частности компании "Росэнергоатом", была назначена управляющая компания "Запорожская атомная электростанция" и было назначено руководство, было принято решение о начале регламентных работ по запуску пятого и шестого энергоблоков. В рамках регламентных работ выполняется подготовка к их запуску", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
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Он подчеркнул, что сейчас атомная станция в рабочем состоянии, и ее запуск позволит решить проблему подготовки к отопительному сезону в Энергодаре.
"Сотрудники станции постоянно ведут ремонтные работы, и все то, что было повреждено украинскими ВСУ, на данный момент практически приведено в рабочее состояние. Станция в рабочем состоянии, она может генерировать мощности после запуска, мы этого ожидаем в ближайшее время", - добавил Волга.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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