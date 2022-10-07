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ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/energodar-1822130498.html
ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов
ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов
Украинские войска массированными обстрелами береговой линии у города Энергодар готовятся к проведению десантной операции, заявил член главного совета... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:18
2022-10-07T08:26
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска массированными обстрелами береговой линии у города Энергодар готовятся к проведению десантной операции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам все будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20221007/zaes-1822119085.html
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энергодар, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, В мире
08:18 07.10.2022 (обновлено: 08:26 07.10.2022)
 
ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов

Рогов: ВСУ обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к десантной операции

Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска массированными обстрелами береговой линии у города Энергодар готовятся к проведению десантной операции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам все будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 03:27Специальная военная операция на Украине
Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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