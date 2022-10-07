https://ria.ru/20221007/energodar-1822130498.html

ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов

ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов - РИА Новости, 07.10.2022

ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов

Украинские войска массированными обстрелами береговой линии у города Энергодар готовятся к проведению десантной операции, заявил член главного совета... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:18

2022-10-07T08:18

2022-10-07T08:26

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска массированными обстрелами береговой линии у города Энергодар готовятся к проведению десантной операции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам все будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822119085.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, в мире