Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/energodar-1822129666.html
В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара
В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара - РИА Новости, 07.10.2022
В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара
Украинские войска стали интенсивнее обстреливать Энергодар и окрестности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:10
2022-10-07T09:59
энергодар
запорожье
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_d74853a075abfc5c4d28e6d42895eb58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска стали интенсивнее обстреливать Энергодар и окрестности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поводу Энергодара — за один день свыше 40 прилетов, за следующий день свыше 20 прилетов. Интенсивность обстрела Энергодара увеличилась в разы. Отрабатывают по городу из американских 155-миллиметровых гаубиц, слава богу, пока о пострадавших информации нет", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам политика, это указывает на подготовку высадки украинского десанта в прибрежной зоне. В то же время глава Энергодара Александр Волга утверждает, что прорыв ВСУ в направлении АЭС невозможен, так как российские боевые части "полностью контролируют ситуацию".По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Пока российские военные заняли около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
https://ria.ru/20221006/obstrel-1822054032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813842384_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9a34e1170638f55459f8fa2192cf7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожье, в мире
Энергодар, Запорожье, В мире, Специальная военная операция на Украине
08:10 07.10.2022 (обновлено: 09:59 07.10.2022)
 
В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара

Рогов: интенсивность обстрелов Энергодара за последние дни увеличилась в разы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска стали интенсивнее обстреливать Энергодар и окрестности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По поводу Энергодара — за один день свыше 40 прилетов, за следующий день свыше 20 прилетов. Интенсивность обстрела Энергодара увеличилась в разы. Отрабатывают по городу из американских 155-миллиметровых гаубиц, слава богу, пока о пострадавших информации нет", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 18:35Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки погиб мирный житель
По словам политика, это указывает на подготовку высадки украинского десанта в прибрежной зоне. В то же время глава Энергодара Александр Волга утверждает, что прорыв ВСУ в направлении АЭС невозможен, так как российские боевые части "полностью контролируют ситуацию".
По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Пока российские военные заняли около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожьеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала