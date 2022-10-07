https://ria.ru/20221007/energodar-1822129666.html

В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара

В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара - РИА Новости, 07.10.2022

В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара

Украинские войска стали интенсивнее обстреливать Энергодар и окрестности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:10

2022-10-07T08:10

2022-10-07T09:59

энергодар

запорожье

в мире

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска стали интенсивнее обстреливать Энергодар и окрестности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поводу Энергодара — за один день свыше 40 прилетов, за следующий день свыше 20 прилетов. Интенсивность обстрела Энергодара увеличилась в разы. Отрабатывают по городу из американских 155-миллиметровых гаубиц, слава богу, пока о пострадавших информации нет", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам политика, это указывает на подготовку высадки украинского десанта в прибрежной зоне. В то же время глава Энергодара Александр Волга утверждает, что прорыв ВСУ в направлении АЭС невозможен, так как российские боевые части "полностью контролируют ситуацию".По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Пока российские военные заняли около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

https://ria.ru/20221006/obstrel-1822054032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, запорожье, в мире