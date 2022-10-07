08:10 07.10.2022 (обновлено: 09:59 07.10.2022)
В Запорожье заявили об увеличении интенсивности обстрелов Энергодара
Рогов: интенсивность обстрелов Энергодара за последние дни увеличилась в разы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска стали интенсивнее обстреливать Энергодар и окрестности, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По поводу Энергодара — за один день свыше 40 прилетов, за следующий день свыше 20 прилетов. Интенсивность обстрела Энергодара увеличилась в разы. Отрабатывают по городу из американских 155-миллиметровых гаубиц, слава богу, пока о пострадавших информации нет", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
По словам политика, это указывает на подготовку высадки украинского десанта в прибрежной зоне. В то же время глава Энергодара Александр Волга утверждает, что прорыв ВСУ в направлении АЭС невозможен, так как российские боевые части "полностью контролируют ситуацию".
По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, сообщал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Пока российские военные заняли около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.