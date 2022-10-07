https://ria.ru/20221007/dvigatel-1822150149.html

Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14

Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14 - РИА Новости, 07.10.2022

Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14

Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании "Ростех". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:22

2022-10-07T10:22

2022-10-07T10:22

технологии

андрей богинский

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

россия

мс-21

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720417_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_8d95e682283de930f44da54cf428e7f0.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании "Ростех"."Летный образец самолета МС-21, ранее проходивший испытания с импортной силовой установкой, был ремоторизирован и совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Этот самолет стал вторым МС-21, оснащенным российскими двигателями", - говорится в релизе."Ростех" отмечает, что помимо установки ПД-14 на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера заменен на российские аналоги."Совместными усилиями с другими компаниями "Ростеха" мы планируем завершить сертификацию самолета с российским двигателем до конца 2022 года. Подключение второго самолета к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и продолжить вместе с коллегами из ОДК работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21", – сказал замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор "Иркута" Андрей Богинский.Уточняется, что после выполнения трех полетов опытный образец МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева."ПД-14 - флагман отечественного авиационного двигателестроения. Замена иностранных двигателей на наш на самолёте МС-21 — это хороший знак для всей авиационной отрасли. Сейчас совместно с коллегами из ОАК мы проводим серьезную и внимательную работу по доводке и отладке всех систем. Мы уверены в наших силовых установках", - прокомментировал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

https://ria.ru/20220907/ms-21-1814991763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, андрей богинский, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, мс-21