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Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14 - РИА Новости, 07.10.2022
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Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14
Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14 - РИА Новости, 07.10.2022
Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14
Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании "Ростех". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:22
2022-10-07T10:22
технологии
андрей богинский
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
россия
мс-21
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании "Ростех"."Летный образец самолета МС-21, ранее проходивший испытания с импортной силовой установкой, был ремоторизирован и совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Этот самолет стал вторым МС-21, оснащенным российскими двигателями", - говорится в релизе."Ростех" отмечает, что помимо установки ПД-14 на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера заменен на российские аналоги."Совместными усилиями с другими компаниями "Ростеха" мы планируем завершить сертификацию самолета с российским двигателем до конца 2022 года. Подключение второго самолета к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и продолжить вместе с коллегами из ОДК работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21", – сказал замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор "Иркута" Андрей Богинский.Уточняется, что после выполнения трех полетов опытный образец МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева."ПД-14 - флагман отечественного авиационного двигателестроения. Замена иностранных двигателей на наш на самолёте МС-21 — это хороший знак для всей авиационной отрасли. Сейчас совместно с коллегами из ОАК мы проводим серьезную и внимательную работу по доводке и отладке всех систем. Мы уверены в наших силовых установках", - прокомментировал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
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технологии, андрей богинский, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), россия, мс-21
Технологии, Андрей Богинский, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Россия, МС-21
10:22 07.10.2022
 
Еще один МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14

"Ростех": второй отечественный МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкТехники возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском
Техники возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Техники возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании "Ростех".
"Летный образец самолета МС-21, ранее проходивший испытания с импортной силовой установкой, был ремоторизирован и совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Этот самолет стал вторым МС-21, оснащенным российскими двигателями", - говорится в релизе.
"Ростех" отмечает, что помимо установки ПД-14 на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера заменен на российские аналоги.
"Совместными усилиями с другими компаниями "Ростеха" мы планируем завершить сертификацию самолета с российским двигателем до конца 2022 года. Подключение второго самолета к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и продолжить вместе с коллегами из ОДК работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21", – сказал замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор "Иркута" Андрей Богинский.
МС-21 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Уточняется, что после выполнения трех полетов опытный образец МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева.
"ПД-14 - флагман отечественного авиационного двигателестроения. Замена иностранных двигателей на наш на самолёте МС-21 — это хороший знак для всей авиационной отрасли. Сейчас совместно с коллегами из ОАК мы проводим серьезную и внимательную работу по доводке и отладке всех систем. Мы уверены в наших силовых установках", - прокомментировал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
 
ТехнологииАндрей БогинскийРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РоссияМС-21
 
 
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