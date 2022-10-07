17:37 07.10.2022 (обновлено: 18:10 07.10.2022)
Водитель, устроивший ДТП с Собчак в Сочи, получил два года колонии
Сочинский суд приговорил водителя, устроившего ДТП с участием Собчак, к двум годам колонии
© RTКадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
© RT
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак. Архивное фото
СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который вез телеведущую Ксению Собчак и совершил ДТП в октябре 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Адлерским районным судом города Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Олега Цоя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ… Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, Цой полностью признал свою вину, попросил прощения у потерпевших. Он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.
По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. Собчак следователи допросили в качестве свидетеля, затем отпустили.
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