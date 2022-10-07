https://ria.ru/20221007/dtp-1822318927.html

Водитель, устроивший ДТП с Собчак в Сочи, получил два года колонии

Водитель, устроивший ДТП с Собчак в Сочи, получил два года колонии - РИА Новости, 07.10.2022

Водитель, устроивший ДТП с Собчак в Сочи, получил два года колонии

Суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который вез телеведущую Ксению Собчак и совершил ДТП в октябре 2021 года, сообщает объединенная... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:37

2022-10-07T17:37

2022-10-07T18:10

происшествия

ксения собчак

сочи

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя, который вез телеведущую Ксению Собчак и совершил ДТП в октябре 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края."Адлерским районным судом города Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Олега Цоя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ… Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, Цой полностью признал свою вину, попросил прощения у потерпевших. Он заявил о готовности возмещать ущерб и попросил суд не лишать его свободы.По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело. Собчак следователи допросили в качестве свидетеля, затем отпустили.

https://ria.ru/20211215/proisshestviya-1763796024.html

сочи

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ксения собчак, сочи, краснодарский край, россия