https://ria.ru/20221007/dtp-1822124621.html
На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом
На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 07.10.2022
На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом
Несовершеннолетние упали с мотоцикла в Алтайском крае, 9-летний ребёнок погиб, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:24
2022-10-07T06:24
2022-10-07T06:26
происшествия
алтайский край
первомайский район
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БАРНАУЛ, 7 окт - РИА Новости. Несовершеннолетние упали с мотоцикла в Алтайском крае, 9-летний ребёнок погиб, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.Прокурор Первомайского района выехал на место.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен на особый контроль."Органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка", - уточнила помощник прокурора.
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происшествия, алтайский край, первомайский район
Происшествия, Алтайский край, Первомайский район
06:24 07.10.2022 (обновлено: 06:26 07.10.2022)
На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом
В Алтайском крае в результате падения с мотоцикла погиб девятилетний ребенок
БАРНАУЛ, 7 окт - РИА Новости. Несовершеннолетние упали с мотоцикла в Алтайском крае, 9-летний ребёнок погиб, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"По предварительным данным 06.10.2022 года в селе Повалиха Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних. Они передвигались на мотоцикле "Урал", которым управлял 17-летний подросток, допустил опрокидывание. В результате погиб 9-летний пассажир, находившейся в люльке транспортного средства", - заявила Антошкина в пятницу.
Прокурор Первомайского района выехал на место.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен на особый контроль.
"Органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка", - уточнила помощник прокурора.