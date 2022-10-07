https://ria.ru/20221007/dtp-1822124621.html

На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом

На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 07.10.2022

На Алтае девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с мотоциклом

Несовершеннолетние упали с мотоцикла в Алтайском крае, 9-летний ребёнок погиб, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T06:24

2022-10-07T06:24

2022-10-07T06:26

происшествия

алтайский край

первомайский район

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БАРНАУЛ, 7 окт - РИА Новости. Несовершеннолетние упали с мотоцикла в Алтайском крае, 9-летний ребёнок погиб, прокуратура проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.Прокурор Первомайского района выехал на место.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен на особый контроль."Органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка", - уточнила помощник прокурора.

https://ria.ru/20221006/dtp-1821873309.html

алтайский край

первомайский район

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происшествия, алтайский край, первомайский район