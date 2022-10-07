Рейтинг@Mail.ru
Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/drony-1822394608.html
Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ
Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ
Президент США Джо Байден секретным распоряжением ограничил применение ударных беспилотных летательных аппаратов вне районов боевых действий, сообщила газета... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:57
2022-10-07T23:58
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820803047_0:28:2887:1651_1920x0_80_0_0_7b08dcc74c08508a750a9fcb827eeddc.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден секретным распоряжением ограничил применение ударных беспилотных летательных аппаратов вне районов боевых действий, сообщила газета Washington Post."США намерены проводить меньше беспилотных авиаударов и рейдов коммандос за пределами признанных военных зон, чем это было в недавнем прошлом", - пересказывается в публикации конфиденциальный документ.Новые правила требуют санкции главы государства для внесения подозреваемого террориста в список целей. Предыдущий президент Дональд Трамп давал американским командующим больше полномочий при принятии решения о ликвидации, пишет издание.
https://ria.ru/20220831/drony-1813582220.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820803047_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ed936c1bb25670d8a91c2346b7a74eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
23:57 07.10.2022 (обновлено: 23:58 07.10.2022)
 
Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ

Washington Post: Байден ограничил применение ударных дронов вне зон боевых действий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден секретным распоряжением ограничил применение ударных беспилотных летательных аппаратов вне районов боевых действий, сообщила газета Washington Post.
"США намерены проводить меньше беспилотных авиаударов и рейдов коммандос за пределами признанных военных зон, чем это было в недавнем прошлом", - пересказывается в публикации конфиденциальный документ.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 22:04
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ
Новые правила требуют санкции главы государства для внесения подозреваемого террориста в список целей. Предыдущий президент Дональд Трамп давал американским командующим больше полномочий при принятии решения о ликвидации, пишет издание.
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала