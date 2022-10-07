https://ria.ru/20221007/drony-1822394608.html

Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ

Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022

Байден ограничил применение ударных дронов, пишут СМИ

Президент США Джо Байден секретным распоряжением ограничил применение ударных беспилотных летательных аппаратов вне районов боевых действий, сообщила газета... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T23:57

2022-10-07T23:57

2022-10-07T23:58

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден секретным распоряжением ограничил применение ударных беспилотных летательных аппаратов вне районов боевых действий, сообщила газета Washington Post."США намерены проводить меньше беспилотных авиаударов и рейдов коммандос за пределами признанных военных зон, чем это было в недавнем прошлом", - пересказывается в публикации конфиденциальный документ.Новые правила требуют санкции главы государства для внесения подозреваемого террориста в список целей. Предыдущий президент Дональд Трамп давал американским командующим больше полномочий при принятии решения о ликвидации, пишет издание.

https://ria.ru/20220831/drony-1813582220.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша