https://ria.ru/20221007/donetsk-1822148445.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 07.10.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:15
2022-10-07T10:15
2022-10-07T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
ленинский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Последствия утреннего обстрела Ленинского района... Ранена девушка 1991 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 8.23 мск украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221007/obstrely-1822144245.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Ленинский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка