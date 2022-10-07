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В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/donetsk-1822148445.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 07.10.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка
Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:15
2022-10-07T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
ленинский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Последствия утреннего обстрела Ленинского района... Ранена девушка 1991 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 8.23 мск украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221007/obstrely-1822144245.html
донецк (днр)
ленинский район
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), ленинский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Ленинский район, Донецкая Народная Республика
10:15 07.10.2022
 
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Последствия утреннего обстрела Ленинского района... Ранена девушка 1991 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 8.23 мск украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров.
Донецк - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Ленинский районДонецкая Народная Республика
 
 
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