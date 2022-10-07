https://ria.ru/20221007/donetsk-1822148445.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 07.10.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала девушка

Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:15

2022-10-07T10:15

2022-10-07T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

ленинский район

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818b01044895332aa657ccd8dd56cc36.jpg

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Девушка пострадала из-за обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Последствия утреннего обстрела Ленинского района... Ранена девушка 1991 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 8.23 мск украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221007/obstrely-1822144245.html

донецк (днр)

ленинский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), ленинский район, донецкая народная республика