16:50 07.10.2022 (обновлено: 19:23 07.10.2022)
Аппарат омбудсмена за неделю доставил в Москву более 200 сирот из Донбасса
Аппарат детского омбудсмена за неделю доставил в Москву 234 детей-сирот из Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 230 детей-сирот из Донбасса приехали в Москву за последнюю неделю, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, это дети, которые находились в пунктах временного размещения Ростовской и Курской областей.
"За последнюю неделю на трёх бортах Минобороны России при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Москву были привезены 234 ребенка-сироты из ДНР и ЛНР", - сообщила пресс-служба.
Также в столицу в пятницу были доставлены из ДНР 53 ребенка от в возрасте от года до пяти лет.
"Сегодняшний борт привез 53 самых маленьких ребенка. Это ребятишки из трех домов ребенка, которых Денис Владимирович Пушилин просил привезти на территорию Московской области, чтобы они, во-первых, выдохнули от военных действий, потому что у них нет возможности даже элементарно гулять, потому что постоянно тревога, ребятишки должным образом не получают свежего воздуха и необходимых услуг, которые нужны им", - сказала Львова-Белова.
По данным пресс-службы, это воспитанники трех домов ребенка, которые были эвакуированы с территорий, где ведутся военные действия.
"Ранее к уполномоченному обратился с просьбой принять этих детей глава ДНР Денис Пушилин – дети находились в подвалах. Дети будут проживать в семейных центрах Подмосковья. Там им будет оказываться весь спектр услуг по уходу и воспитанию", - рассказали в пресс-службе аппарата.
Кроме того, по ее данным, на сегодня в общей сложности при содействии уполномоченного по правам ребенка в РФ уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приемных родителей в разных регионах России.
Вместе с Львовой-Беловой детей-сирот встретил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, прибывшие ребята отдохнут и поедут в три обустроенных и современных семейных центра, где смогут адаптироваться. Дальнейшая судьба детей будет определяться профессионалами, которым предстоит найти для них родителей.
"Ребята очень нуждаются в семейном очаге, и они его получат", - добавил Воробьев.
По словам Воробьева, прибывшие ребята отдохнут и поедут в три обустроенных и современных семейных центра, где смогут адаптироваться. Дальнейшая судьба детей будет определяться профессионалами, которым предстоит найти для них родителей.
"Ребята очень нуждаются в семейном очаге, и они его получат", - добавил Воробьев.
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