https://ria.ru/20221007/donbass-1822295364.html

Аппарат омбудсмена за неделю доставил в Москву более 200 сирот из Донбасса

Аппарат омбудсмена за неделю доставил в Москву более 200 сирот из Донбасса - РИА Новости, 07.10.2022

Аппарат омбудсмена за неделю доставил в Москву более 200 сирот из Донбасса

Более 230 детей-сирот из Донбасса приехали в Москву за последнюю неделю, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:50

2022-10-07T16:50

2022-10-07T19:23

москва

донбасс

россия

общество

мария львова-белова

денис пушилин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 230 детей-сирот из Донбасса приехали в Москву за последнюю неделю, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, это дети, которые находились в пунктах временного размещения Ростовской и Курской областей."За последнюю неделю на трёх бортах Минобороны России при содействии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Москву были привезены 234 ребенка-сироты из ДНР и ЛНР", - сообщила пресс-служба.Также в столицу в пятницу были доставлены из ДНР 53 ребенка от в возрасте от года до пяти лет.По данным пресс-службы, это воспитанники трех домов ребенка, которые были эвакуированы с территорий, где ведутся военные действия."Ранее к уполномоченному обратился с просьбой принять этих детей глава ДНР Денис Пушилин – дети находились в подвалах. Дети будут проживать в семейных центрах Подмосковья. Там им будет оказываться весь спектр услуг по уходу и воспитанию", - рассказали в пресс-службе аппарата.Кроме того, по ее данным, на сегодня в общей сложности при содействии уполномоченного по правам ребенка в РФ уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приемных родителей в разных регионах России.Вместе с Львовой-Беловой детей-сирот встретил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам Воробьева, прибывшие ребята отдохнут и поедут в три обустроенных и современных семейных центра, где смогут адаптироваться. Дальнейшая судьба детей будет определяться профессионалами, которым предстоит найти для них родителей."Ребята очень нуждаются в семейном очаге, и они его получат", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html

https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811983072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, донбасс, россия, общество, мария львова-белова, денис пушилин