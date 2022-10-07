Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.56 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.00 по Червоногвардейскому району Макеевки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.