https://ria.ru/20221007/donbass-1822168167.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:26

2022-10-07T11:26

2022-10-07T11:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

горловка

макеевка

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.56 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.00 по Червоногвардейскому району Макеевки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20221007/donetsk-1822151017.html

https://ria.ru/20221007/obstrely-1822137363.html

донецк (днр)

горловка

макеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк (днр), горловка, макеевка, стирол, нато