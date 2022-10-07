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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/donbass-1822168167.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:26
2022-10-07T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
горловка
макеевка
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.56 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.00 по Червоногвардейскому району Макеевки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221007/donetsk-1822151017.html
https://ria.ru/20221007/obstrely-1822137363.html
донецк (днр)
горловка
макеевка
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происшествия, донецк (днр), горловка, макеевка, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Горловка, Макеевка, Стирол, НАТО
11:26 07.10.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.07 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
10:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство добавило, что в 10.56 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.00 по Червоногвардейскому району Макеевки - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
09:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)ГорловкаМакеевкаСтиролНАТО
 
 
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