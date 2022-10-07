Рейтинг@Mail.ru
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221007/dokhody-1822211184.html
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2022
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей
Доходная часть бюджета Ростовской области в текущем году выросла на 13,5 миллиарда рублей и составила 277,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:21
2022-10-07T13:21
ростовская область
экономика
александр ищенко
ростовская область
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_93:0:3489:1910_1920x0_80_0_0_b5416be24c4a02f3640e0002e428c3b5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Доходная часть бюджета Ростовской области в текущем году выросла на 13,5 миллиарда рублей и составила 277,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр финансов области Лилия Федотова.Соответствующие поправки в областной закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" утвердили депутаты законодательного собрания области на внеочередном заседании в пятницу."С начала года сложилась положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета. По данным УФНС, налоговые и неналоговые доходы увеличились в 2022 году на 7,3 миллиарда рублей. Дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6,2 миллиарда рублей", - сказала Федотова. Она уточнила, что данные поправки в бюджет региона в текущем году уже четвертые.По словам председателя законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, увеличение доходов областного бюджета показывает, что экономика региона эффективно работает. "Мы видим, что налоговые доходы растут выше темпа инфляции. Это свидетельствует о том, что предприятия Дона успешно адаптируются к нынешним условиям и наращивают производство", - сказал он журналистам.Такие показатели, по информации Ищенко, позволяют увеличивать расходы на капитальные вложения и социальную политику. Так, выделяется 1,3 миллиарда рублей на продолжение строительства и ремонта важных соцобъектов, на зарплату работникам бюджетных учреждений - 1,5 миллиарда рублей, на соцвыплаты, размещение и питание граждан Украины, ЛНР, ДНР из резервного фонда правительства РФ - 6,8 миллиарда рублей."Еще одна болезненная проблема - рекультивация старых свалок. Сегодня принято решение - мы выделяем на ближайшую трехлетку более 4,1 миллиарда рублей на рекультивацию свалок в Таганроге, Ростове-на-Дону, Донецке и Цимлянском районе. Эта база позволит решить в обозримой перспективе эту очень неприятную для качества жизни людей проблему", - отметил спикер регионального парламента.В общей сложности расходы бюджета региона вырастут на 12,8 миллиарда рублей, до 297,7 миллиарда рублей.Также на заседании депутаты приняли поправки в областной закон, предусматривающие ежемесячные выплаты семьям, в которых есть дети, больные фенилкетонурией. С 1 января 2023 года семьи ежемесячно будут получать от 2398 до 6291 рубля на приобретение безбелковых и низкобелковых продуктов питания.
https://ria.ru/20221005/dostizheniya-1821821269.html
https://ria.ru/20221005/proverki-1821637818.html
https://ria.ru/20221007/festival-1822176350.html
ростовская область
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_518:0:3065:1910_1920x0_80_0_0_8773a8f7e125a2cda14950302704b72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр ищенко, ростовская область, украина, луганская народная республика
Ростовская область , Экономика, Александр Ищенко, Ростовская область, Украина, Луганская Народная Республика
13:21 07.10.2022
 
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей

Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей и составили 277,4

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Доходная часть бюджета Ростовской области в текущем году выросла на 13,5 миллиарда рублей и составила 277,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр финансов области Лилия Федотова.
Соответствующие поправки в областной закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" утвердили депутаты законодательного собрания области на внеочередном заседании в пятницу.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
5 октября, 20:01Ростовская область
Ростовская область представила достижения на выставке "Золотая осень-2022"
"С начала года сложилась положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета. По данным УФНС, налоговые и неналоговые доходы увеличились в 2022 году на 7,3 миллиарда рублей. Дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6,2 миллиарда рублей", - сказала Федотова. Она уточнила, что данные поправки в бюджет региона в текущем году уже четвертые.
По словам председателя законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, увеличение доходов областного бюджета показывает, что экономика региона эффективно работает. "Мы видим, что налоговые доходы растут выше темпа инфляции. Это свидетельствует о том, что предприятия Дона успешно адаптируются к нынешним условиям и наращивают производство", - сказал он журналистам.
Такие показатели, по информации Ищенко, позволяют увеличивать расходы на капитальные вложения и социальную политику. Так, выделяется 1,3 миллиарда рублей на продолжение строительства и ремонта важных соцобъектов, на зарплату работникам бюджетных учреждений - 1,5 миллиарда рублей, на соцвыплаты, размещение и питание граждан Украины, ЛНР, ДНР из резервного фонда правительства РФ - 6,8 миллиарда рублей.
Контрольно-пропускной пункт Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 11:25
Между Ростовской областью и ДНР продолжат проверять автомобили
"Еще одна болезненная проблема - рекультивация старых свалок. Сегодня принято решение - мы выделяем на ближайшую трехлетку более 4,1 миллиарда рублей на рекультивацию свалок в Таганроге, Ростове-на-Дону, Донецке и Цимлянском районе. Эта база позволит решить в обозримой перспективе эту очень неприятную для качества жизни людей проблему", - отметил спикер регионального парламента.
В общей сложности расходы бюджета региона вырастут на 12,8 миллиарда рублей, до 297,7 миллиарда рублей.
Также на заседании депутаты приняли поправки в областной закон, предусматривающие ежемесячные выплаты семьям, в которых есть дети, больные фенилкетонурией. С 1 января 2023 года семьи ежемесячно будут получать от 2398 до 6291 рубля на приобретение безбелковых и низкобелковых продуктов питания.
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
11:51Ростовская область
В Ростове-на-Дону прошел Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу"
 
Ростовская областьЭкономикаАлександр ИщенкоРостовская областьУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала