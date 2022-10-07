Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей и составили 277,4
Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Доходная часть бюджета Ростовской области в текущем году выросла на 13,5 миллиарда рублей и составила 277,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр финансов области Лилия Федотова.
Соответствующие поправки в областной закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" утвердили депутаты законодательного собрания области на внеочередном заседании в пятницу.
"С начала года сложилась положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета. По данным УФНС, налоговые и неналоговые доходы увеличились в 2022 году на 7,3 миллиарда рублей. Дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6,2 миллиарда рублей", - сказала Федотова. Она уточнила, что данные поправки в бюджет региона в текущем году уже четвертые.
По словам председателя законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, увеличение доходов областного бюджета показывает, что экономика региона эффективно работает. "Мы видим, что налоговые доходы растут выше темпа инфляции. Это свидетельствует о том, что предприятия Дона успешно адаптируются к нынешним условиям и наращивают производство", - сказал он журналистам.
Такие показатели, по информации Ищенко, позволяют увеличивать расходы на капитальные вложения и социальную политику. Так, выделяется 1,3 миллиарда рублей на продолжение строительства и ремонта важных соцобъектов, на зарплату работникам бюджетных учреждений - 1,5 миллиарда рублей, на соцвыплаты, размещение и питание граждан Украины, ЛНР, ДНР из резервного фонда правительства РФ - 6,8 миллиарда рублей.
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"Еще одна болезненная проблема - рекультивация старых свалок. Сегодня принято решение - мы выделяем на ближайшую трехлетку более 4,1 миллиарда рублей на рекультивацию свалок в Таганроге, Ростове-на-Дону, Донецке и Цимлянском районе. Эта база позволит решить в обозримой перспективе эту очень неприятную для качества жизни людей проблему", - отметил спикер регионального парламента.
В общей сложности расходы бюджета региона вырастут на 12,8 миллиарда рублей, до 297,7 миллиарда рублей.
Также на заседании депутаты приняли поправки в областной закон, предусматривающие ежемесячные выплаты семьям, в которых есть дети, больные фенилкетонурией. С 1 января 2023 года семьи ежемесячно будут получать от 2398 до 6291 рубля на приобретение безбелковых и низкобелковых продуктов питания.