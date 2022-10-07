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В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, восемь бронированных и специальных машин, а также один БПЛА, сообщила в пятницу народная... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:47
2022-10-07T10:47
2022-10-07T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, восемь бронированных и специальных машин, а также один БПЛА, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка, восемь бронированных и специальных машин, а также один БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 60 человек, гаубица М777, РСЗО "Град", пять бронемашин и три БПЛА.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных и двух танков за сутки