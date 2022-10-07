https://ria.ru/20221007/dnr-1822156565.html

В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 07.10.2022

В ДНР заявили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, восемь бронированных и специальных машин, а также один БПЛА, сообщила в пятницу народная... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:47

2022-10-07T10:47

2022-10-07T10:47

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка, восемь бронированных и специальных машин, а также один БПЛА, сообщила в пятницу народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка, восемь бронированных и специальных машин, а также один БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 60 человек, гаубица М777, РСЗО "Град", пять бронемашин и три БПЛА.

https://ria.ru/20221006/himars-1822062587.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина