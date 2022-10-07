https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html

В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину

В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину - РИА Новости, 07.10.2022

В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину

Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:36

2022-10-07T10:36

2022-10-07T11:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР."По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", — говорится в Telegram-канале штаба.Эти населенные пункты расположены в десяти километрах от Артемовска, неподалеку от Зайцево, из которого украинские войска удалось выбить накануне. Потери ВСУ там составили 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на Купянском направлении ВСУ перебросили резервы с Артемовского, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221007/dnr-1822144117.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика