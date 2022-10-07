Рейтинг@Mail.ru
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:36
2022-10-07T11:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815452794_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_a247f28bbf159d20c4b6389644b41c58.jpg
ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР."По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", — говорится в Telegram-канале штаба.Эти населенные пункты расположены в десяти километрах от Артемовска, неподалеку от Зайцево, из которого украинские войска удалось выбить накануне. Потери ВСУ там составили 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на Купянском направлении ВСУ перебросили резервы с Артемовского, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221007/dnr-1822144117.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815452794_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_2d84814bc0989b904701f266a18e25cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
10:36 07.10.2022 (обновлено: 11:29 07.10.2022)
 
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину

В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец российских войск во время стрельбы из гаубицы Д30 по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области
Боец российских войск во время стрельбы из гаубицы Д30 по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец российских войск во время стрельбы из гаубицы Д30 по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР.
"По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", — говорится в Telegram-канале штаба.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
09:50Специальная военная операция на Украине
На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин
Эти населенные пункты расположены в десяти километрах от Артемовска, неподалеку от Зайцево, из которого украинские войска удалось выбить накануне. Потери ВСУ там составили 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.
Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на Купянском направлении ВСУ перебросили резервы с Артемовского, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала