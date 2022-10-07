https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:36
2022-10-07T10:36
2022-10-07T11:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР."По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", — говорится в Telegram-канале штаба.Эти населенные пункты расположены в десяти километрах от Артемовска, неподалеку от Зайцево, из которого украинские войска удалось выбить накануне. Потери ВСУ там составили 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на Купянском направлении ВСУ перебросили резервы с Артемовского, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221007/dnr-1822144117.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
10:36 07.10.2022 (обновлено: 11:29 07.10.2022)
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении