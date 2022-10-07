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На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/dnr-1822144117.html
На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин
На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022
На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин
Обстановка на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:50
2022-10-07T11:11
специальная военная операция на украине
днр
денис пушилин
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт — РИА Новости. Обстановка на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — сказал он.По его словам, украинские войска постоянно ищут бреши в обороне, но линию фронта удается удерживать — она выстраивается в районе Кременной.Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на этом участке ВСУ перебросили резервы с Артемовского направления, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днр, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, ДНР, Денис Пушилин, Безопасность
09:50 07.10.2022 (обновлено: 11:11 07.10.2022)
 
На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин заявил о прибытии подкреплений на Краснолиманское направление

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 окт — РИА Новости. Обстановка на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — сказал он.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Будем держаться". Что происходит на фронте после Красного Лимана
По его словам, украинские войска постоянно ищут бреши в обороне, но линию фронта удается удерживать — она выстраивается в районе Кременной.
Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на этом участке ВСУ перебросили резервы с Артемовского направления, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДНРДенис ПушилинБезопасность
 
 
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