https://ria.ru/20221007/dnr-1822144117.html

На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин

На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022

На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин

Обстановка на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:50

2022-10-07T09:50

2022-10-07T11:11

специальная военная операция на украине

днр

денис пушилин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg

ГРОЗНЫЙ, 7 окт — РИА Новости. Обстановка на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — сказал он.По его словам, украинские войска постоянно ищут бреши в обороне, но линию фронта удается удерживать — она выстраивается в районе Кременной.Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на этом участке ВСУ перебросили резервы с Артемовского направления, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днр, денис пушилин, безопасность