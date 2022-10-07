Рейтинг@Mail.ru
Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/delo-1822188691.html
Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике
Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике - РИА Новости, 07.10.2022
Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике
Уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины после процедур в частной клинике Черняховска возбуждено в Калининградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:30
2022-10-07T13:22
происшествия
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_176:0:1600:801_1920x0_80_0_0_d23813d3616678eac1bd53a363f96c89.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины после процедур в частной клинике Черняховска возбуждено в Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону."Черняховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего гибель 34-летней пациентки одной из частных клиник (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.Следствие установило, что ЧП произошло 12 сентября в городе Черняховске под Калининградом. Во время оказания медицинских услуг пациентке стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация.
https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_ed1878fb2f930022add3e681df3c1766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область
Происшествия, Калининградская область
12:30 07.10.2022 (обновлено: 13:22 07.10.2022)
 
Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике

В Калининградской области завели дело из-за смерти женщины после процедур в клинике

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ в Черняховске
Автомобиль Следственного комитета РФ в Черняховске - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ в Черняховске
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины после процедур в частной клинике Черняховска возбуждено в Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Черняховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего гибель 34-летней пациентки одной из частных клиник (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что ЧП произошло 12 сентября в городе Черняховске под Калининградом. Во время оказания медицинских услуг пациентке стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 14:41
Жителя Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат
 
ПроисшествияКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала