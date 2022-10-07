12:30 07.10.2022 (обновлено: 13:22 07.10.2022)
Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике
В Калининградской области завели дело из-за смерти женщины после процедур в клинике
© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ в Черняховске
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ в Черняховске
КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины после процедур в частной клинике Черняховска возбуждено в Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Черняховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего гибель 34-летней пациентки одной из частных клиник (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что ЧП произошло 12 сентября в городе Черняховске под Калининградом. Во время оказания медицинских услуг пациентке стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация.
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