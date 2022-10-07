https://ria.ru/20221007/delo-1822188691.html

Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике

Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике - РИА Новости, 07.10.2022

Жительница Калининградской области умерла после процедур в частной клинике

Уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины после процедур в частной клинике Черняховска возбуждено в Калининградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:30

2022-10-07T12:30

2022-10-07T13:22

происшествия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти 34-летней женщины после процедур в частной клинике Черняховска возбуждено в Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону."Черняховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего гибель 34-летней пациентки одной из частных клиник (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.Следствие установило, что ЧП произошло 12 сентября в городе Черняховске под Калининградом. Во время оказания медицинских услуг пациентке стало плохо. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.Следователи провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация.

https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html

калининградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калининградская область