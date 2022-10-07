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В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете - РИА Новости, 07.10.2022
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В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете - РИА Новости, 07.10.2022
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете
Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:35
2022-10-07T08:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.По данным следствия, поздно вечером 6 октября на балконе в квартире дома на улице Дубнинской было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения в полиэтиленовом пакете."При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения", - добавила Иванова.Сейчас следователи ищут причастного к преступлению.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
08:35 07.10.2022
 
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в пакете, заведено дело об убийстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.
По данным следствия, поздно вечером 6 октября на балконе в квартире дома на улице Дубнинской было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения в полиэтиленовом пакете.
"При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения", - добавила Иванова.
Сейчас следователи ищут причастного к преступлению.
Горящий автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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