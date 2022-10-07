https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете - РИА Новости, 07.10.2022
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете
Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:35
2022-10-07T08:35
2022-10-07T08:35
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.По данным следствия, поздно вечером 6 октября на балконе в квартире дома на улице Дубнинской было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения в полиэтиленовом пакете."При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения", - добавила Иванова.Сейчас следователи ищут причастного к преступлению.
https://ria.ru/20221006/pozhar-1822077972.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в пакете, заведено дело об убийстве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.
По данным следствия, поздно вечером 6 октября на балконе в квартире дома на улице Дубнинской было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения в полиэтиленовом пакете.
"При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения", - добавила Иванова.
Сейчас следователи ищут причастного к преступлению.