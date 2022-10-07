https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html

В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете - РИА Новости, 07.10.2022

В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:35

2022-10-07T08:35

2022-10-07T08:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе квартиры на севере Москвы, возбуждено дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.По данным следствия, поздно вечером 6 октября на балконе в квартире дома на улице Дубнинской было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения в полиэтиленовом пакете."При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения", - добавила Иванова.Сейчас следователи ищут причастного к преступлению.

https://ria.ru/20221006/pozhar-1822077972.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)