https://ria.ru/20221007/deklaratsiya-1822224687.html

Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20

Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20 - РИА Новости, 07.10.2022

Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20

Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:08

2022-10-07T14:08

2022-10-07T14:08

константин косачев

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские русофобские поправки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Саммит проходит в Индонезии, российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко."Итоговый документ принят не будет", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".Он отметил, что проект итоговой декларации, который был посвящен глобальной повестке, не будет принят "по вине Запада".Сенатор отметил, что западные страны попытались "запихнуть" в проект итоговой декларации поправки про Украину, изложенные в максимально русофобском ключе. В итоге западные страны остались в меньшинстве."Мы были готовы идти вперед, принимать документ в режиме консенсуса, но западные страны, оставшись в меньшинстве, не проведя свои поправки, заблокировали принятие итоговой декларации", - сказал Косачев.По словам сенатора, сначала по этой теме выступил представитель Великобритании, затем Европарламента, который выступал якобы от всего Евросоюза.Косачев пояснил, что в комитет по подготовке проекта декларации входили представители всех стран "двадцатки" - документ получился объективным, справедливым."Запад с (его) русофобскими заходами остался в меньшинстве. Поправки проукраинские, антироссийские поддержаны не были", - сказал российский сенатор.

https://ria.ru/20221006/bayden-1822035403.html

https://ria.ru/20221006/peregovory-1821962179.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, совет федерации рф, политика