https://ria.ru/20221007/deklaratsiya-1822224687.html
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20 - РИА Новости, 07.10.2022
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20
Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:08
2022-10-07T14:08
2022-10-07T14:08
константин косачев
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские русофобские поправки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Саммит проходит в Индонезии, российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко."Итоговый документ принят не будет", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".Он отметил, что проект итоговой декларации, который был посвящен глобальной повестке, не будет принят "по вине Запада".Сенатор отметил, что западные страны попытались "запихнуть" в проект итоговой декларации поправки про Украину, изложенные в максимально русофобском ключе. В итоге западные страны остались в меньшинстве."Мы были готовы идти вперед, принимать документ в режиме консенсуса, но западные страны, оставшись в меньшинстве, не проведя свои поправки, заблокировали принятие итоговой декларации", - сказал Косачев.По словам сенатора, сначала по этой теме выступил представитель Великобритании, затем Европарламента, который выступал якобы от всего Евросоюза.Косачев пояснил, что в комитет по подготовке проекта декларации входили представители всех стран "двадцатки" - документ получился объективным, справедливым."Запад с (его) русофобскими заходами остался в меньшинстве. Поправки проукраинские, антироссийские поддержаны не были", - сказал российский сенатор.
https://ria.ru/20221006/bayden-1822035403.html
https://ria.ru/20221006/peregovory-1821962179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, совет федерации рф, политика
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Политика
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20
Сенатор Косачев: декларацию саммита спикеров парламентов G20 не примут по вине Запада
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские русофобские поправки, заявил
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Саммит проходит в Индонезии
, российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко
.
"Итоговый документ принят не будет", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он отметил, что проект итоговой декларации, который был посвящен глобальной повестке, не будет принят "по вине Запада".
Сенатор отметил, что западные страны попытались "запихнуть" в проект итоговой декларации поправки про Украину
, изложенные в максимально русофобском ключе. В итоге западные страны остались в меньшинстве.
"Мы были готовы идти вперед, принимать документ в режиме консенсуса, но западные страны, оставшись в меньшинстве, не проведя свои поправки, заблокировали принятие итоговой декларации", - сказал Косачев.
По словам сенатора, сначала по этой теме выступил представитель Великобритании
, затем Европарламента
, который выступал якобы от всего Евросоюза.
Косачев пояснил, что в комитет по подготовке проекта декларации входили представители всех стран "двадцатки" - документ получился объективным, справедливым.
"Запад с (его) русофобскими заходами остался в меньшинстве. Поправки проукраинские, антироссийские поддержаны не были", - сказал российский сенатор.