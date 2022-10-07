Рейтинг@Mail.ru
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20 - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/deklaratsiya-1822224687.html
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20 - РИА Новости, 07.10.2022
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20
Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:08
2022-10-07T14:08
константин косачев
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские русофобские поправки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Саммит проходит в Индонезии, российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко."Итоговый документ принят не будет", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".Он отметил, что проект итоговой декларации, который был посвящен глобальной повестке, не будет принят "по вине Запада".Сенатор отметил, что западные страны попытались "запихнуть" в проект итоговой декларации поправки про Украину, изложенные в максимально русофобском ключе. В итоге западные страны остались в меньшинстве."Мы были готовы идти вперед, принимать документ в режиме консенсуса, но западные страны, оставшись в меньшинстве, не проведя свои поправки, заблокировали принятие итоговой декларации", - сказал Косачев.По словам сенатора, сначала по этой теме выступил представитель Великобритании, затем Европарламента, который выступал якобы от всего Евросоюза.Косачев пояснил, что в комитет по подготовке проекта декларации входили представители всех стран "двадцатки" - документ получился объективным, справедливым."Запад с (его) русофобскими заходами остался в меньшинстве. Поправки проукраинские, антироссийские поддержаны не были", - сказал российский сенатор.
https://ria.ru/20221006/bayden-1822035403.html
https://ria.ru/20221006/peregovory-1821962179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин косачев, совет федерации рф, политика
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Политика
14:08 07.10.2022
 
Косачев объяснил отсутствие декларации саммита спикеров парламентов G20

Сенатор Косачев: декларацию саммита спикеров парламентов G20 не примут по вине Запада

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Западные страны заблокировали принятие итоговой декларации саммита спикеров парламентов стран G20, поскольку не смогли провести в документ проукраинские русофобские поправки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Саммит проходит в Индонезии, российскую делегацию возглавляет спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Итоговый документ принят не будет", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он отметил, что проект итоговой декларации, который был посвящен глобальной повестке, не будет принят "по вине Запада".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 17:33
Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Сенатор отметил, что западные страны попытались "запихнуть" в проект итоговой декларации поправки про Украину, изложенные в максимально русофобском ключе. В итоге западные страны остались в меньшинстве.
"Мы были готовы идти вперед, принимать документ в режиме консенсуса, но западные страны, оставшись в меньшинстве, не проведя свои поправки, заблокировали принятие итоговой декларации", - сказал Косачев.
По словам сенатора, сначала по этой теме выступил представитель Великобритании, затем Европарламента, который выступал якобы от всего Евросоюза.
Косачев пояснил, что в комитет по подготовке проекта декларации входили представители всех стран "двадцатки" - документ получился объективным, справедливым.
"Запад с (его) русофобскими заходами остался в меньшинстве. Поправки проукраинские, антироссийские поддержаны не были", - сказал российский сенатор.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:46Специальная военная операция на Украине
Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам
 
Константин КосачевСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала