https://ria.ru/20221007/covid-19-1822353601.html
Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19
Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2022
Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:20
2022-10-07T19:20
2022-10-07T20:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в ведомстве.Там уточнили, что смертность от COVID-19 на протяжении минувшего лета сокращалась быстрыми темпами. В июне 2022 года она снизилась на 81,7 процента в годовом выражении, в июле — на 93,6 процента. В августе показатель также уменьшился более чем на 90 процентов.Кроме того, по данным Росстата, число смертей у заразившихся коронавирусом ниже, чем у людей с болезнями системы кровообращения, новообразованиями, болезнями системы пищеварения, эндокринной и нервной системы, а также с расстройством питания и нарушением обмена веществ. Как пояснили в ведомстве, в прошлом году доля умерших от COVID-19 была выше, чем у страдающих этими заболеваниями.В ведомстве также подчеркнули, что данные о числе умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют в июне следующего года.
https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822161818.html
https://ria.ru/20221003/vaktsina-1821244894.html
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общество, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:20 07.10.2022 (обновлено: 20:07 07.10.2022)
Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19
Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от COVID-19
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Там уточнили, что смертность от COVID-19 на протяжении минувшего лета сокращалась быстрыми темпами. В июне 2022 года она снизилась на 81,7 процента в годовом выражении, в июле — на 93,6 процента. В августе показатель также уменьшился более чем на 90 процентов.
Кроме того, по данным Росстата, число смертей у заразившихся коронавирусом ниже, чем у людей с болезнями системы кровообращения, новообразованиями, болезнями системы пищеварения, эндокринной и нервной системы, а также с расстройством питания и нарушением обмена веществ. Как пояснили в ведомстве, в прошлом году доля умерших от COVID-19 была выше, чем у страдающих этими заболеваниями.
"Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции", — добавили в Росстате.
В ведомстве также подчеркнули, что данные о числе умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют в июне следующего года.