https://ria.ru/20221007/covid-19-1822353601.html

Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19

Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2022

Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:20

2022-10-07T19:20

2022-10-07T20:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в ведомстве.Там уточнили, что смертность от COVID-19 на протяжении минувшего лета сокращалась быстрыми темпами. В июне 2022 года она снизилась на 81,7 процента в годовом выражении, в июле — на 93,6 процента. В августе показатель также уменьшился более чем на 90 процентов.Кроме того, по данным Росстата, число смертей у заразившихся коронавирусом ниже, чем у людей с болезнями системы кровообращения, новообразованиями, болезнями системы пищеварения, эндокринной и нервной системы, а также с расстройством питания и нарушением обмена веществ. Как пояснили в ведомстве, в прошлом году доля умерших от COVID-19 была выше, чем у страдающих этими заболеваниями.В ведомстве также подчеркнули, что данные о числе умерших в 2022 году с указанием причин опубликуют в июне следующего года.

https://ria.ru/20221007/koronavirus-1822161818.html

https://ria.ru/20221003/vaktsina-1821244894.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)