https://ria.ru/20221007/chtenie-1822370339.html

Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы

Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы - РИА Новости, 07.10.2022

Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал читать больше книг, а не Telegram-каналы. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:38

2022-10-07T20:38

2022-10-07T20:41

владимир мединский

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

петр i

александр невский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал читать больше книг, а не Telegram-каналы."По моей версии, читайте то, что вам нравится. И не заставляйте себя читать то, что вам не нравится. Вы должны получать от чтения удовольствие - физическое, интеллектуальное, эмоциональное. В любом случае любое чтение книги - лучше, чем чтение Telegram. Читайте книги. А какие? Разные", - сказал он на презентации новой серии книг "Собиратели Земли Русской".Мединский посоветовал читать книги регулярно."Мне кажется, достаточно важно читать регулярно. Пусть даже человек читает 10 страниц в день, но чтобы он каждый день читал. Тогда привычка вырабатывается, тогда интересно", - отметил он."Я считаю, что время читать - всегда. И люди должны находить время читать всегда… Понимаете, вот вы смотрите телевизор или кино, - вам продают готовый образ. Этот образ за вас режиссер придумал, актер исполнил, сценарист написал. То же самое на телевидении… А когда вы читаете книгу, вы эти образы создаете в голове… Вы включаете абсолютно другие нейронные связи, у вас по-другому работает мозг. Вы создаете внутри себя, в голове продукт определенный, и вы сами режиссер этого продукта. Поэтому чтение книг - это труд, но это приятный труд... Поэтому, конечно, надо читать. Надо читать всегда. Те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор", - сказал Мединский.Презентация новой серии книг "Собиратели Земли Русской" состоялась в рамках V-й Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга". Первые тома серии "Собиратели Земли Русской" посвящены личностям Петра I, Александра Невского и Владимира Красно Cолнышко.

https://ria.ru/20220901/knigi-1813659112.html

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владимир мединский, россия, российское военно-историческое общество (рвио), петр i, александр невский