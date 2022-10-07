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Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы - РИА Новости, 07.10.2022
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Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы
Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы - РИА Новости, 07.10.2022
Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал читать больше книг, а не Telegram-каналы. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:38
2022-10-07T20:41
владимир мединский
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
петр i
александр невский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал читать больше книг, а не Telegram-каналы."По моей версии, читайте то, что вам нравится. И не заставляйте себя читать то, что вам не нравится. Вы должны получать от чтения удовольствие - физическое, интеллектуальное, эмоциональное. В любом случае любое чтение книги - лучше, чем чтение Telegram. Читайте книги. А какие? Разные", - сказал он на презентации новой серии книг "Собиратели Земли Русской".Мединский посоветовал читать книги регулярно."Мне кажется, достаточно важно читать регулярно. Пусть даже человек читает 10 страниц в день, но чтобы он каждый день читал. Тогда привычка вырабатывается, тогда интересно", - отметил он."Я считаю, что время читать - всегда. И люди должны находить время читать всегда… Понимаете, вот вы смотрите телевизор или кино, - вам продают готовый образ. Этот образ за вас режиссер придумал, актер исполнил, сценарист написал. То же самое на телевидении… А когда вы читаете книгу, вы эти образы создаете в голове… Вы включаете абсолютно другие нейронные связи, у вас по-другому работает мозг. Вы создаете внутри себя, в голове продукт определенный, и вы сами режиссер этого продукта. Поэтому чтение книг - это труд, но это приятный труд... Поэтому, конечно, надо читать. Надо читать всегда. Те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор", - сказал Мединский.Презентация новой серии книг "Собиратели Земли Русской" состоялась в рамках V-й Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга". Первые тома серии "Собиратели Земли Русской" посвящены личностям Петра I, Александра Невского и Владимира Красно Cолнышко.
https://ria.ru/20220901/knigi-1813659112.html
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владимир мединский, россия, российское военно-историческое общество (рвио), петр i, александр невский
Владимир Мединский, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Петр I, Александр Невский
20:38 07.10.2022 (обновлено: 20:41 07.10.2022)
 
Мединский призвал читать книги, а не Telegram-каналы

Помощник президента Мединский призвал читать больше книг, а не Telegram-каналы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал читать больше книг, а не Telegram-каналы.
"По моей версии, читайте то, что вам нравится. И не заставляйте себя читать то, что вам не нравится. Вы должны получать от чтения удовольствие - физическое, интеллектуальное, эмоциональное. В любом случае любое чтение книги - лучше, чем чтение Telegram. Читайте книги. А какие? Разные", - сказал он на презентации новой серии книг "Собиратели Земли Русской".
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Мединский посоветовал читать книги регулярно.
"Мне кажется, достаточно важно читать регулярно. Пусть даже человек читает 10 страниц в день, но чтобы он каждый день читал. Тогда привычка вырабатывается, тогда интересно", - отметил он.
"Я считаю, что время читать - всегда. И люди должны находить время читать всегда… Понимаете, вот вы смотрите телевизор или кино, - вам продают готовый образ. Этот образ за вас режиссер придумал, актер исполнил, сценарист написал. То же самое на телевидении… А когда вы читаете книгу, вы эти образы создаете в голове… Вы включаете абсолютно другие нейронные связи, у вас по-другому работает мозг. Вы создаете внутри себя, в голове продукт определенный, и вы сами режиссер этого продукта. Поэтому чтение книг - это труд, но это приятный труд... Поэтому, конечно, надо читать. Надо читать всегда. Те, кто читают книги, управляют теми, кто смотрит телевизор", - сказал Мединский.
Презентация новой серии книг "Собиратели Земли Русской" состоялась в рамках V-й Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга". Первые тома серии "Собиратели Земли Русской" посвящены личностям Петра I, Александра Невского и Владимира Красно Cолнышко.
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