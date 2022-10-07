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Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.10.2022
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Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.10.2022
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:07
2022-10-07T11:07
общество
рамзан кадыров
владимир путин
россия
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт – РИА Новости. Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства, традиции, семейные обычаи и религию. Не для того наши предки жили веками по адатам, защищали Коран, чтобы сегодня психически больные европейцы навязывали нам свою сатанинскую мерзость", - сказал Кадыров на торжественном построении силовых подразделений Чечни в воинской части Ханкалы.Он напомнил, что около 10 тысяч чеченцев уже воюют на передних рубежах. "В эти дни в зону спецоперации направятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата". Это и есть консолидация российского общества, о котором мечтали Ахмат-Хаджи (Кадыров – ред.) и Владимир Путин", - отметил глава Чечни.По его словам, западные спецслужбы вели подрывную информационную войну, пытаясь внушить россиянам, что Чечня - не часть России, но чеченцы доказали, что они - неотъемлемая составляющая большой российской семьи.
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общество, рамзан кадыров, владимир путин, россия
Общество, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия
11:07 07.10.2022
 
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России и свои традиции

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт – РИА Новости. Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства, традиции, семейные обычаи и религию. Не для того наши предки жили веками по адатам, защищали Коран, чтобы сегодня психически больные европейцы навязывали нам свою сатанинскую мерзость", - сказал Кадыров на торжественном построении силовых подразделений Чечни в воинской части Ханкалы.
Он напомнил, что около 10 тысяч чеченцев уже воюют на передних рубежах. "В эти дни в зону спецоперации направятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата". Это и есть консолидация российского общества, о котором мечтали Ахмат-Хаджи (Кадыров – ред.) и Владимир Путин", - отметил глава Чечни.
По его словам, западные спецслужбы вели подрывную информационную войну, пытаясь внушить россиянам, что Чечня - не часть России, но чеченцы доказали, что они - неотъемлемая составляющая большой российской семьи.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 14:46Специальная военная операция на Украине
Кадыров ответил на вопрос, доволен ли он тем, как идет спецоперация
 
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