https://ria.ru/20221007/chechnya-1822162658.html
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.10.2022
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:07
2022-10-07T11:07
2022-10-07T11:07
общество
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт – РИА Новости. Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства, традиции, семейные обычаи и религию. Не для того наши предки жили веками по адатам, защищали Коран, чтобы сегодня психически больные европейцы навязывали нам свою сатанинскую мерзость", - сказал Кадыров на торжественном построении силовых подразделений Чечни в воинской части Ханкалы.Он напомнил, что около 10 тысяч чеченцев уже воюют на передних рубежах. "В эти дни в зону спецоперации направятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата". Это и есть консолидация российского общества, о котором мечтали Ахмат-Хаджи (Кадыров – ред.) и Владимир Путин", - отметил глава Чечни.По его словам, западные спецслужбы вели подрывную информационную войну, пытаясь внушить россиянам, что Чечня - не часть России, но чеченцы доказали, что они - неотъемлемая составляющая большой российской семьи.
https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820600631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, владимир путин, россия
Общество, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
Кадыров заявил, что народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России и свои традиции
ГРОЗНЫЙ, 7 окт – РИА Новости. Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства, традиции, семейные обычаи и религию. Не для того наши предки жили веками по адатам, защищали Коран, чтобы сегодня психически больные европейцы навязывали нам свою сатанинскую мерзость", - сказал Кадыров на торжественном построении силовых подразделений Чечни в воинской части Ханкалы.
Он напомнил, что около 10 тысяч чеченцев уже воюют на передних рубежах. "В эти дни в зону спецоперации направятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата". Это и есть консолидация российского общества, о котором мечтали Ахмат-Хаджи (Кадыров – ред.) и Владимир Путин
", - отметил глава Чечни.
По его словам, западные спецслужбы вели подрывную информационную войну, пытаясь внушить россиянам, что Чечня - не часть России, но чеченцы доказали, что они - неотъемлемая составляющая большой российской семьи.