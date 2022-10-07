https://ria.ru/20221007/chechnya-1822162658.html

Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров

Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.10.2022

Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров

Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:07

2022-10-07T11:07

2022-10-07T11:07

общество

рамзан кадыров

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_0:120:1975:1231_1920x0_80_0_0_f6e08fb35ebecbaa734ae70b2bb07136.jpg

ГРОЗНЫЙ, 7 окт – РИА Новости. Народ Чечни до конца будет отстаивать интересы России, свои традиции и религию, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Мы будем до конца отстаивать интересы нашего государства, традиции, семейные обычаи и религию. Не для того наши предки жили веками по адатам, защищали Коран, чтобы сегодня психически больные европейцы навязывали нам свою сатанинскую мерзость", - сказал Кадыров на торжественном построении силовых подразделений Чечни в воинской части Ханкалы.Он напомнил, что около 10 тысяч чеченцев уже воюют на передних рубежах. "В эти дни в зону спецоперации направятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата". Это и есть консолидация российского общества, о котором мечтали Ахмат-Хаджи (Кадыров – ред.) и Владимир Путин", - отметил глава Чечни.По его словам, западные спецслужбы вели подрывную информационную войну, пытаясь внушить россиянам, что Чечня - не часть России, но чеченцы доказали, что они - неотъемлемая составляющая большой российской семьи.

https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820600631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, рамзан кадыров, владимир путин, россия