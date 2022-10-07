https://ria.ru/20221007/byudzhet-1822255289.html

Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей

Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2022

Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей

Бюджет Татарстана на 2023 год внесен с дефицитом 27,1 миллиарда рублей, он имеет социальную направленность и обеспечивает социальные обязательства республики в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:30

2022-10-07T15:30

2022-10-07T15:34

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

бюджет

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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Бюджет Татарстана на 2023 год внесен с дефицитом 27,1 миллиарда рублей, он имеет социальную направленность и обеспечивает социальные обязательства республики в полном объеме, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета.При разработке республиканского бюджета на 2023 год были учтены рост валового регионального продукта на 0,8%, индекса промышленного производства – на 0,7%, реальной заработной платы – на 2%, индекса потребительских цен – на 6,1%. Бюджет Татарстана на 2023 год внесен президентом республики в следующих объемах: доходы – 333,9 миллиарда рублей, расходы – 361 миллиард рублей, дефицит – 27,1 миллиарда рублей."Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил на парламентских слушаниях, что расходная часть бюджета носит объективный и сбалансированный характер. Он напомнил, что в целом бюджет 2023 года и прогноз бюджетов 2024 и 2025 годов запланированы с дефицитом порядка 27 миллиардов рублей. Это вынужденная мера, нужно стремиться к преодолению дефицита", - говорится в сообщении.По словам Песошина, доходы бюджета могут увеличиться как за счет расширения налоговой базы и увеличения роста объема продукции, так и благодаря ликвидации задолженности по налогам и оптимизации расходов. В нынешних условиях, по его мнению, важно сохранить тот уровень капвложений, которого республика достигла.Глава правительства республики подчеркнул, что основная цель сейчас – обеспечение работоспособности и развития предприятий Татарстана для дальнейшего экономического роста.

https://ria.ru/20221005/stroitelstvo-1821912968.html

https://ria.ru/20220923/lgota-1819012730.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, республика татарстан (татарстан), бюджет