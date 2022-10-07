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Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2022
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Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей
Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2022
Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей
Бюджет Татарстана на 2023 год внесен с дефицитом 27,1 миллиарда рублей, он имеет социальную направленность и обеспечивает социальные обязательства республики в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:30
2022-10-07T15:34
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
бюджет
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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Бюджет Татарстана на 2023 год внесен с дефицитом 27,1 миллиарда рублей, он имеет социальную направленность и обеспечивает социальные обязательства республики в полном объеме, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета.При разработке республиканского бюджета на 2023 год были учтены рост валового регионального продукта на 0,8%, индекса промышленного производства – на 0,7%, реальной заработной платы – на 2%, индекса потребительских цен – на 6,1%. Бюджет Татарстана на 2023 год внесен президентом республики в следующих объемах: доходы – 333,9 миллиарда рублей, расходы – 361 миллиард рублей, дефицит – 27,1 миллиарда рублей."Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил на парламентских слушаниях, что расходная часть бюджета носит объективный и сбалансированный характер. Он напомнил, что в целом бюджет 2023 года и прогноз бюджетов 2024 и 2025 годов запланированы с дефицитом порядка 27 миллиардов рублей. Это вынужденная мера, нужно стремиться к преодолению дефицита", - говорится в сообщении.По словам Песошина, доходы бюджета могут увеличиться как за счет расширения налоговой базы и увеличения роста объема продукции, так и благодаря ликвидации задолженности по налогам и оптимизации расходов. В нынешних условиях, по его мнению, важно сохранить тот уровень капвложений, которого республика достигла.Глава правительства республики подчеркнул, что основная цель сейчас – обеспечение работоспособности и развития предприятий Татарстана для дальнейшего экономического роста.
https://ria.ru/20221005/stroitelstvo-1821912968.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), бюджет
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Бюджет
15:30 07.10.2022 (обновлено: 15:34 07.10.2022)
 

Бюджет Татарстана на 2023 год ожидается с дефицитом 27 миллиардов рублей

© Fotolia / sergey_pСтопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Fotolia / sergey_p
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Бюджет Татарстана на 2023 год внесен с дефицитом 27,1 миллиарда рублей, он имеет социальную направленность и обеспечивает социальные обязательства республики в полном объеме, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета.
При разработке республиканского бюджета на 2023 год были учтены рост валового регионального продукта на 0,8%, индекса промышленного производства – на 0,7%, реальной заработной платы – на 2%, индекса потребительских цен – на 6,1%. Бюджет Татарстана на 2023 год внесен президентом республики в следующих объемах: доходы – 333,9 миллиарда рублей, расходы – 361 миллиард рублей, дефицит – 27,1 миллиарда рублей.
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"Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил на парламентских слушаниях, что расходная часть бюджета носит объективный и сбалансированный характер. Он напомнил, что в целом бюджет 2023 года и прогноз бюджетов 2024 и 2025 годов запланированы с дефицитом порядка 27 миллиардов рублей. Это вынужденная мера, нужно стремиться к преодолению дефицита", - говорится в сообщении.
По словам Песошина, доходы бюджета могут увеличиться как за счет расширения налоговой базы и увеличения роста объема продукции, так и благодаря ликвидации задолженности по налогам и оптимизации расходов. В нынешних условиях, по его мнению, важно сохранить тот уровень капвложений, которого республика достигла.
Глава правительства республики подчеркнул, что основная цель сейчас – обеспечение работоспособности и развития предприятий Татарстана для дальнейшего экономического роста.
"Без экономики все, что мы сейчас говорим про доходную часть, - это пустой звук. Я не буду останавливаться на задачах муниципалитетов и отраслевых министерств: они понятны. Хочу только еще раз упомянуть о том, что бюджет будет реализовываться посредством госпрограмм. Их доля составляет 88%. Бюджет республики по-прежнему носит социально направленный характер. Мы обязаны обеспечить все социальные обязательства республики в полном объеме и с должным уровнем качества", - сказал Песошин.

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