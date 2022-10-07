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Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники - РИА Новости, 07.10.2022
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Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники
Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники - РИА Новости, 07.10.2022
Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники
Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не исключает новые поставки вооружения на остров, заявил президент страны... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:07
2022-10-07T15:14
в мире
кипр
турция
никос анастасиадис
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не исключает новые поставки вооружения на остров, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) со всех направлений", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.По его словам, это стало первой реакцией Турции на решение США отменить эмбарго на поставки вооружения греческом Кипру.Эрдоган прокомментировал также вероятность создания новой военной базы Турции на полуострове Карпаз на севере Кипра. Он указал, что вне зависимости от принятия решения по созданию военной базы, самолеты турецких ВВС, взлетающие с территории Турции, и сегодня могут в кратчайшие сроки достигать острова."Никаких проблем и в этом вопросе нет", - заверил он.Турецкий лидер рассказал об инициативе главы греческого Кипра по проведению двусторонней встречи."Никос Анастасиадис (в Праге) настаивал на двусторонней встрече. Даже подключил посредников. Я в ответ напомнил, что срок его полномочий завершается через два месяца. В подобной ситуации такой вопрос не обсуждается. Я также отметил, что они (Никосия) постоянно действуют по чьей-то указке. А так дела не ведутся и не приведут к желаемому", - сказал Эрдоган.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822131889.html
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в мире, кипр, турция, никос анастасиадис
В мире, Кипр, Турция, Никос Анастасиадис
15:07 07.10.2022 (обновлено: 15:14 07.10.2022)
 
Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотники

Эрдоган: Турция разместила на севере Кипра беспилотники, в том числе ударные дроны

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Турция разместила на севере Кипра ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не исключает новые поставки вооружения на остров, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) со всех направлений", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
По его словам, это стало первой реакцией Турции на решение США отменить эмбарго на поставки вооружения греческом Кипру.
Эрдоган прокомментировал также вероятность создания новой военной базы Турции на полуострове Карпаз на севере Кипра. Он указал, что вне зависимости от принятия решения по созданию военной базы, самолеты турецких ВВС, взлетающие с территории Турции, и сегодня могут в кратчайшие сроки достигать острова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
08:27
Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией
"Никаких проблем и в этом вопросе нет", - заверил он.
Турецкий лидер рассказал об инициативе главы греческого Кипра по проведению двусторонней встречи.
"Никос АнастасиадисПраге) настаивал на двусторонней встрече. Даже подключил посредников. Я в ответ напомнил, что срок его полномочий завершается через два месяца. В подобной ситуации такой вопрос не обсуждается. Я также отметил, что они (Никосия) постоянно действуют по чьей-то указке. А так дела не ведутся и не приведут к желаемому", - сказал Эрдоган.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 04:38
Турция намерена сорвать переброску греческой техники на Эгейские острова
 
В миреКипрТурцияНикос Анастасиадис
 
 
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