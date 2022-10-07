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США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 07.10.2022
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США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 07.10.2022
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+
Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T05:04
2022-10-07T16:13
цены на нефть
энтони блинкен
джо байден
сша
саудовская аравия
опек
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами. Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.ОПЕК+ ранее договорилась сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.
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цены на нефть, энтони блинкен, джо байден, сша, саудовская аравия, опек, в мире
Цены на нефть, Энтони Блинкен, Джо Байден, США, Саудовская Аравия, ОПЕК, В мире
05:04 07.10.2022 (обновлено: 16:13 07.10.2022)
 
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+

Госсекретарь Блинкен: США работают над ответом в отношении Саудовской Аравии и ОПЕК+

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами. Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.
Логотип ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 15:50В России
Эксперт: решение ОПЕК+ вызовет мощнейший кризис на Западе
ОПЕК+ ранее договорилась сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.
 
Цены на нефтьЭнтони БлинкенДжо БайденСШАСаудовская АравияОПЕКВ мире
 
 
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