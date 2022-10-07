https://ria.ru/20221007/blinken-1822122765.html
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 07.10.2022
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+
Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T05:04
2022-10-07T05:04
2022-10-07T16:13
цены на нефть
энтони блинкен
джо байден
сша
саудовская аравия
опек
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами. Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.ОПЕК+ ранее договорилась сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/opek-1821997155.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, энтони блинкен, джо байден, сша, саудовская аравия, опек, в мире
Цены на нефть, Энтони Блинкен, Джо Байден, США, Саудовская Аравия, ОПЕК, В мире
05:04 07.10.2022 (обновлено: 16:13 07.10.2022)
США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+
Госсекретарь Блинкен: США работают над ответом в отношении Саудовской Аравии и ОПЕК+