https://ria.ru/20221007/blinken-1822122765.html

США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+

США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 07.10.2022

США прорабатывают ответные меры после решения ОПЕК+

Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T05:04

2022-10-07T05:04

2022-10-07T16:13

цены на нефть

энтони блинкен

джо байден

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саудовская аравия

опек

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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают варианты ответа, в том числе в отношении Эр-Рияда, из-за решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.В настоящее время, по его словам, идут консультации с конгрессменами. Как заверил Блинкен, Белый дом не намерен делать ничего, что бы противоречило интересам США.ОПЕК+ ранее договорилась сократить добычу нефти на два миллиона баррелей ежесуточно со следующего месяца. Американский лидер Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал предпринять ряд мер для снижения цен на энергоносители.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/opek-1821997155.html

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цены на нефть, энтони блинкен, джо байден, сша, саудовская аравия, опек, в мире