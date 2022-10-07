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Благоустройство территории бывшего детсада КГБ СССР завершили в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221007/blagoustroystvo-1822253325.html
Благоустройство территории бывшего детсада КГБ СССР завершили в Подмосковье
Благоустройство территории бывшего детсада КГБ СССР завершили в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2022
Благоустройство территории бывшего детсада КГБ СССР завершили в Подмосковье
Благоустройство территории бывшего детского сада КГБ СССР завершилось в подмосковном Краснознаменске, сообщил журналистам министр благоустройства Московской... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:33
2022-10-07T15:33
новости подмосковья
михаил хайкин
краснознаменск
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Благоустройство территории бывшего детского сада КГБ СССР завершилось в подмосковном Краснознаменске, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Общая площадь благоустроенной территории составила 10 гектаров. Работы велись в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В ходе реконструкции были обустроены функциональные зоны, построен амфитеатр со сценой-подиумом, а также оборудован деревянный настил под фудкорт."Территория бывшего детского сада КГБ СССР в Краснознаменске претерпела масштабные изменения. Отмечу, что благоустройство данной локации – выбор местных жителей. Уверен, новый парк станет точкой притяжения горожан", - сказал Хайкин.
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михаил хайкин, краснознаменск, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Михаил Хайкин, Краснознаменск, Московская область (Подмосковье), Общество
15:33 07.10.2022
 

Благоустройство территории бывшего детсада КГБ СССР завершили в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области / Парк "Беличий" в Краснознаменске
Парк Беличий в Краснознаменске - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области /
Парк "Беличий" в Краснознаменске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Благоустройство территории бывшего детского сада КГБ СССР завершилось в подмосковном Краснознаменске, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Общая площадь благоустроенной территории составила 10 гектаров. Работы велись в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В ходе реконструкции были обустроены функциональные зоны, построен амфитеатр со сценой-подиумом, а также оборудован деревянный настил под фудкорт.
"Территория бывшего детского сада КГБ СССР в Краснознаменске претерпела масштабные изменения. Отмечу, что благоустройство данной локации – выбор местных жителей. Уверен, новый парк станет точкой притяжения горожан", - сказал Хайкин.
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 14:44Новости Подмосковья
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинКраснознаменскМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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