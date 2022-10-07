https://ria.ru/20221007/biznes-1822113759.html

Маск заявил о безрассудстве, угрожающем сорвать сделку по покупке Twitter

Маск заявил о безрассудстве, угрожающем сорвать сделку по покупке Twitter - РИА Новости, 07.10.2022

Маск заявил о безрассудстве, угрожающем сорвать сделку по покупке Twitter

Предприниматель Илон Маск, планирующий приобрести Twitter, обвинил руководителей социальной сети в безрассудных действиях, которые ставят под угрозу завершение... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:52

2022-10-07T00:52

2022-10-07T00:52

в мире

илон маск

технологии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, планирующий приобрести Twitter, обвинил руководителей социальной сети в безрассудных действиях, которые ставят под угрозу завершение сделки.Как говорится в архиве документов комиссии, советники Маска направили в соцсеть уведомление о том, что предприниматель намеревается завершить сделку на условиях, предусмотренных в соглашении от 25 апреля 2022 года. Юристы Маска настаивают на отмене разбирательства о сделке в суде штата Делавэр, намеченного на 17 октября, с тем чтобы без помех привлечь необходимое финансирование и завершить ее уже 28 октября.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220913/twitter-1816590270.html

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в мире, илон маск, технологии, калифорния, twitter