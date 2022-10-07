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В России снизилось число безработных - РИА Новости, 07.10.2022
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В России снизилось число безработных
В России снизилось число безработных - РИА Новости, 07.10.2022
В России снизилось число безработных
Численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 25 тысяч за две недели – до 621,4 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:53
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татьяна голикова
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 25 тысяч за две недели – до 621,4 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В аппарате Голиковой сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Мы продолжаем внимательно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда. По данным оперативного мониторинга, численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 тысяч и составила 621,4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,8%", - сказала вице-премьер, слова которой привели в аппарате.Согласно приведенным данным, за период с 19 сентября по 3 октября число работников, находящихся в простое, сократилось на 4,6 тысячи – до 89,8 тысячи человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 4,2 тысячи – до 114,9 тысячи человек.Кроме того, на портале "Работа в России" соискателям доступно более 2,4 миллиона вакансий. Количество вакансий превышает численность зарегистрированных безработных граждан почти в четыре раза, уточнили в аппарате Голиковой.
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татьяна голикова, россия, общество
Татьяна Голикова, Россия, Общество
17:53 07.10.2022 (обновлено: 17:59 07.10.2022)
 
В России снизилось число безработных

Голикова сообщила, что число безработных снизилось до 621,4 тысячи человек

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 25 тысяч за две недели – до 621,4 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В аппарате Голиковой сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
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"Мы продолжаем внимательно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда. По данным оперативного мониторинга, численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 тысяч и составила 621,4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,8%", - сказала вице-премьер, слова которой привели в аппарате.
Согласно приведенным данным, за период с 19 сентября по 3 октября число работников, находящихся в простое, сократилось на 4,6 тысячи – до 89,8 тысячи человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 4,2 тысячи – до 114,9 тысячи человек.
Кроме того, на портале "Работа в России" соискателям доступно более 2,4 миллиона вакансий. Количество вакансий превышает численность зарегистрированных безработных граждан почти в четыре раза, уточнили в аппарате Голиковой.
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